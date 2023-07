¿Derrotados por la sabermetría?

La más reciente serie jugada en casa por Unión Laguna resultó catastrófica. Se realizó esta en el estadio de la Revolución los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 del pasado mes de junio frente a Tecolotes de los Dos Laredos, quienes ganaron por "barrida", es decir, los tres juegos. Tres descalabros muy dolorosos para UL, en casa, que pueden pesar mucho hacia el final de la temporada regular.

Los Algodoneros no pudieron ganar un solo encuentro y el último de la serie lo perdieron por paliza de 11 carreras a 1. En toda la serie UL únicamente logró anotar 3 carreras.

Durante el desarrollo de los tres encuentros sucedió algo que varios aficionados notaron y comentaron en las redes. Observaron que tremendos roletazos salidos de los bates del equipo algodonero por el "hueco" entre tercera y short o de esos que parten el diamante en dos, o líneas silbantes por los "callejones" left-center o right-center, o bien elevados atrás del cuadro pero lejos tanto de los jardineros como del infield, o por las líneas de cal, curiosamente siempre encontraban ahí a un jugador de la defensiva de Tecolotes. Parecía como si alguien les avisara por dónde iba a salir o caer el batazo, por lo que prácticamente ninguno resultaba bien colocado como para permitir que los laguneros se embasaran.

Hasta que el amigo Víctor Castillo, gran conocedor del juego de pelota, comentó en el chat de la Peña que los Tecolotes traen en su cuerpo técnico a un sabermétrico que tiene perfectamente bien estudiados a cada uno de los bateadores de UL. Comentó además Víctor que este personaje, para más señas, en los tres juegos de la serie ocupó una butaca en las tribunas atrás de home.

La sabermetría consiste en analizar objetivamente la abundante información estadística que en el beisbol se genera, considerando todos los factores posibles, que son numerosos y de los que desde luego hay datos, para determinar probabilísticamente qué se puede esperar de cada bateador, y en general de cada situación o circunstancia en el curso del juego. El tema es muy interesante y será necesario volver a él en futuras entregas.

Pues bien, acudí al roster oficial de los Tecolotes de los Dos Laredos y efectivamente su cuerpo técnico incluye a un sabermétrico venezolano de nombre Ángel Cuevas.

Aunque con otros títulos, como "analistas" o encargados de "estadísticas y videos", otros tres equipos de la Liga Mexicana de Beisbol tienen también en sus respectivos cuerpos técnicos, según sus rosters oficiales, lo que seguramente son sabermétricos, a saber: Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo y Leones de Yucatán.

Procede señalar que la sabermetría, en cuanto disciplina con base científica, no está prohibida ni se considera contraria a regla beisbolera alguna. Sin embargo, no es aceptada por un buen número de mánagers, quienes consideran que la sabermetría no puede sustituir y menos aún superar la experiencia e intuición que se deriva de su práctica beisbolera de muchos años. No obstante, una aplicación que se deriva de la sabermetría, como son las formaciones especiales del infield para enfrentar a ciertos bateadores de acuerdo a su tendencia para dirigir sus batazos, han sido reguladas dichas formaciones por las Grandes Ligas a partir de la presente temporada 2023.