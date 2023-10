Denuncian que agencia de MP deja libre a detenidos en Saltillo pese a acusaciones

Una abogada en Saltillo denunció omisiones y negligencia en contra de la Agencia del Ministerio Público con Detenidos en Saltillo, la cual aseguró deja en libertad a los detenidos pese a que cuentan con los elementos suficientes para la acusación

Se trata de la agencia ubicada en Manuel Pérez Treviño y Periférico Luis Echeverría Álvarez en la Policía Municipal de la capital.

De acuerdo a la afectada, Brenda de la Peña, fue hace unos día que experimentó lo anterior, luego de que tras denunciar una nueva modalidad de extorsión, en la coordinación de la unidad, no se integró alguna carpeta de indagación.

De acuerdo a lo que narró, todo cuando comenzó el pasado domingo cuando fue víctima de robo por parte de un hombre.

Relató que fue cuando arribó a su oficina que dejó la llave en la puerta, no obstante, antes de cerrar la puerta, la llave había sido sustraída por una persona.

“Estaba dejando cosas y la puerta estaba medio abierta porque estaba entrando y saliendo y quitan la llave de la chapa, no obstante, a mediodía recibo mensajes a mi celular donde me dicen que un borrachito se llevó mi llave y me describen el llavero”, dijo.

Añadió que la persona que le mandó los mensajes le propuso que si le ofrecía una gratificación acudirían con la persona para pedirle la llave y llevársela a la oficina, a lo cual la abogada aceptó.

Sin embargo, fue más tarde que se encontraba en la oficina, llegó una persona y abre la puerta con la llave y entra a la oficina.

“El sujeto entra y al verme a mí y a mi hijo se asombra y dice que traía la llave y que se la quitó a un borrachito al que le dio 600 pesos, pero nunca me dijo quién era”, dijo.

Por lo anterior, la abogada llamó a la Policía Municipal, la cual se llevó detenido al sujeto por allanamiento de morada.

Informó que fue en la denuncia que manifiestó que se habían robado la llave y que alguien le estaba mandando mensajes de extorsión a cambio de la llave.

No obstante, informó que tras acudir ayer a dar seguimiento a la denuncia, los encargados de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), manifestaron que no se le daría seguimiento al ser un delito menor.

“Me dijeron que solo iban a dar unas medidas de protección y ya se dejaría en libertad”, dijo.

Indicó que lo anterior se dio pese a que contaban con los elementos suficientes para abrir una carpeta.