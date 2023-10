Denuncian ante la FGE saqueos en AHMSA

Tuvieron que pasar varios meses para que directivos de Altos Hornos de México hicieran caso al Sindicato Nacional Democrático sobre el saqueo a la industria y el martes denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los robos de materiales.

Directivos de Altos Hornos de México (AHMSA) formalizaron una denuncia por una serie de robos al interior de la empresa en las dos plantas de Monclova.

El 29 de marzo pasado las secciones locales del sindicato minero de Ismael Leija Escalante realizaron la primera denuncia pública del saqueo a la siderúrgica.

Días antes, en febrero, Comisión Federal de Electricidad cortó la energía a la metalúrgica y facilitó a los ladrones incursionar a las naves de la industria al amparo de la oscuridad para saquearlas.

Una carpeta de investigación por robo se abrió el martes con la denuncia presentada contra quienes resulten responsables de los latrocinios en las plantas 1 y 2 de AHMSA, a unos días de que lleguen a Monclova y a la industria los nuevos inversionistas, a conocer de manera presencial las condiciones de la siderúrgica.

Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, confirmó que en días pasados se tuvo comunicación con el departamento jurídico de la empresa, los cuales formalizaron una denuncia por diversos incidentes que se han presentado en las instalaciones.

Señaló que conjuntaron en una sola denuncia diversos robos que se han presentado al interior de la empresa, incluso se señala un monto que se debe confirmar a través de estudios de servicios periciales.

Dijo que son diversos objetos de menor valor en cada una de las intervenciones, y en su conjunto deberá determinarse el quebranto que sufrió la empresa en estos atracos.

Aseguró que se está trabajando en coordinación con los directivos de la empresa para poder allegarse de más datos de prueba que permitan determinar lo ocurrido, así como fincar responsabilidades.

"Ya iniciamos la investigación, no podemos precisar si es en la planta 1 o 2 pues son variados, no son robos en grandes dimensiones pero haciendo la suma debemos determinar, no hay un lugar, objeto o personas en específico sobre quien haya señalamientos", afirmó el titular de la dependencia.

Chairez Zamora agregó que seguirán trabajando en la integración de la carpeta de investigación para determinar exactamente lo ocurrido.