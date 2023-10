Denuncian anomalías en penal de Ramos A.

A casi un año de los hechos donde un hombre que se desempeñaba como trailero fue detenido por incurrir en un caso de trata de migrantes en Ramos Arizpe, la madre de éste denunció que además que su hijo fue detenido de manera arbitraria, el caso sigue sin avances toda vez que el proceso se encuentra lleno de irregularidades.

Se trata de Daniel, quien fue detenido en octubre del año pasado, por el supuesto tráfico de migrantes.

De acuerdo a su madre, quien se reservó a dar detalles para evitar represalias, los hechos ocurrieron cuando su hijo acudió a la empresa para llevar su carga que consistía en litros de leche, no obstante, no se percató que al interior de la caja que le fue entregada por los empleados, se encontraban ocho indocumentados originarios de Guatemala.

Manifestó que lo anterior se debió a que la mercancía le fue entregada con llave.

No obstante, fue al llegar al retén de Ramos Arizpe, que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), por el tráfico de migrantes.

Relató que aunque en un principio se le acusó de trasladar a ocho, actualmente la acusación habla de cerca de 500 migrantes.

Además de señalar que se le ha pedido indemnización para reparar el daño a los 500 migrantes.

Añadió que ninguno de los migrantes que sí fueron asegurados durante los hechos, señaló a su hijo como ser el "pollero" responsable del traslado.

"Los ocho migrantes fueron ya repatriados a sus países de origen y dijeron que no conocían a mi hijo que con él no se había hecho el trato", dijo.

Destacó que el proceso se encuentra en la etapa intermedia en el Palacio de Justicia de Torreón, sin embargo, acusó al juez José Luis Hernández de ser omiso y negligente con las pruebas que le ha presentado la defensa.

Por su parte la defensa, de nombre Gumaro, se encuentra alistando un amparo para lograr un cambio de medida cautelar, toda vez que en el penal de Ramos Arizpe, los internos sufren agresiones por parte de los custodios.

Añadió que aunque se ha solicitado que sea trasladado al Cefereso 14 de Durango, de donde es originaria su familia que consta de dos hijos pequeños, no se ha dado autorización.

"La madre de los niños se fue a Estados Unidos y mi hijo tenía a cargo a sus hijos, pero ahora yo estoy a cargo de ellos", dijo.

Lamentó que entre los castigos hay encierros de hasta seis meses, donde se incomunica al interno con los familiares.

SE MANTIENEN INTERNOS EN PENAL DE RAMOS ARIZPE, PESE A QUE CUMPLIERON SENTENCIA

Pese a que existen reos que ya han cumplido su sentencia en el penal federal de Ramos Arizpe, estos se mantienen internos, esto debido a que no cuentan con los recursos necesarios para pagar las multas.

De acuerdo a lo que denunció, se trata de internos que se encontraban en el mismo módulo de su hijo, los cuales pese a que ya cumplieron sentencia no han logrado su libertad.

Explicó que estos ya no se encuentran en el mismo módulo, no obstante, debido a que no cuentan con familiares no tienen quién los pueda apoyar con las multas.

"Aunque nosotros nos hemos ofrecido a apoyar en el pago de éstas, no se nos permite ayudar a los demás o de lo contrario nuestros familiares que están internos reciben castigos ya sea también por denunciar", lamentó.

Señaló que se estima que como este caso sabe que hay al menos 15 personas que siguen al interior, tras haber cumplido sentencia.