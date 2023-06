Denuncian a bar de Torreón por 'transfobia'; mujer trans dice que la sacaron del baño

A través de redes sociales ha trascendido la denuncia de una usuaria contra un bar ubicado en la ciudad de Torreón, pues de acuerdo a sus palabras, fue expulsada del baño de mujeres por pertenecer a la comunidad trans.

Desde Facebook, Ale Bang, señaló que el viernes acudió al bar que se localiza en el bulevar Independencia de la ciudad, en compañía de amigas, pero que, luego de entrar al baño dos veces en sus primeros 30 minutos de estancia en el lugar, el personal de seguridad comenzó a ponerse agresivo con ellas.

"Los guardias se nos quedaban viendo horrible, decidimos entrar por tercera vez al baño, cuando una chava de seguridad con una actitud muy grosera me dice que no puedo estar en ése baño y me pidió que me saliera, y si quería hacer mis necesidades tenía que pasar al baño de hombres, obviamente decidimos irnos del lugar", describe Ale Bang.

Además, la usuaria señala que ante la agresividad del personal de seguridad, acudieron con la persona que cobraba la tarifa de ingreso, la cual llamó al gerente del lugar para que atendiera la situación.

"Le pedí una explicación del porqué me habían sacado del baño a lo que me respondió: 'una chava se quejó de que estabas en el baño'. También me dijo 'comúnmente tenemos un baño para las personas como ustedes, pero están cerrados' y que supuestamente habían sido ordenes de su jefe", señala Ale.

Indignadas, Ale y sus amigas pidieron hablar con el jefe para quejarse de lo ocurrido y además exigir un reembolso de su dinero, sin embargo, su petición les fue negada por el personal del bar, quienes intentaron 'arreglar' la situación ofreciéndoles una ronda de shots.

"Nos dijo así: 'Todo esto puede quedar entre nosotros, váyanse a su mesa y les mandamos una ronda de shots, y cada que quieras entrar al baño que te acompañen algunos guardias de seguridad', COMO SI YO FUERA UNA PERSONA MALA, UNA PERSONA OFENSIVA. Yo sería incapaz de hacerle daño a alguien y menos a otra mujer. Con ésos comentarios decidimos salir del lugar".

La queja de Ale Bang no tardó en generar reacciones entre el público, sobre todo de indignación y enojo contra el negocio.