Delgado señala que gritos en marcha a favor del INE son en apoyo a García Luna y Felipe Calderón

Lo que realmente la derecha quiere es gritar que "García Luna y Felipe Calderón no se tocan", "la corrupción no se toca", "el influyentísimo no se toca", dijo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien señaló que no se puede volver al pasado ni al neoliberalismo.

"No podemos permitirnos regresar al México de antes, cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo", agregó.

En un comunicado, la dirigente guinda aseguró que "la oposición comete un gran error al subestimar a las y los mexicanos, y creer que no tienen criterio, que no están informados ni politizados".

Aseguró que el actual gobierno ha demostrado una y otra vez que la libertad de expresión y manifestación son principios base de esta transformación. "Todos tienen derecho de salir a marchar", indicó.