Definen casos de plazas dobles

Hay por lo menos 15 trabajadores de la salud que tenían incompatibilidad de horarios, es decir, que estaban desempeñando alguna actividad en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a la vez que desarrollaban otro puesto remunerado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Derivado de algunas observaciones que hizo en el año 2020 la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la UAdeC, estas personas decidieron quedarse a trabajar en la Universidad y renunciar al ISSSTE, aunque ahora éste último les está cobrando los años que devengaron un sueldo y que no demostraron.

El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, recordó que en su momento, la ASE les observó 635 plazas. De ellas alrededor de 135 eran de trabajadores con dobles plazas de tiempo completo, la mayoría del sector Salud.

El resto eran personas que aparecían en la nómina de la UAdeC y en otras instituciones educativas como por ejemplo la Narro, Tecnológicos y los Cbtis, además del Poder Judicial, Ayuntamientos, Estado y Federación.

"Pero de esas 135, citamos a cada uno de ellos, y cada uno de ellos estuvo demostrando cómo estaba su situación, algunos no eran doble plaza y los que eran, les dijimos 'pues ya no puedes, tienes que decidirte en dónde te quedas', y ellos lo que hicieron, muchos son los de los que se jubilaron, por eso incrementó la jubilación", expuso.

Dijo que si alguna persona tiene una plaza de tiempo completo en la UAdeC y da diez horas clase en otra institución, "pues eso no es un delito, lo que tenemos que cuidar nada más es que no haya incompatibilidad de horarios, o sea que sus horarios sean compatibles. Todo mundo tiene derecho a buscar otro ingreso si no completa con el que tiene, siempre y cuando no se empalmen".

El rector comentó que la UAdeC tiene un presupuesto cercano a los 2,800 millones de pesos, de los cuales, alrededor del 90% se destina al pago de la nómina. "Entonces lo que te pueden observar es nómina. ¿Qué nos observaron?, por ejemplo, un enfermero, en uno de los Hospitales Universitarios, se acabó el turno y no llegó su relevo, no llega, entonces lo convence que se quede a hacer un turno doble, esa persona recibió por ese día dos pagos, uno de una categoría y otro de otra categoría, del que no fue.

Entonces la Auditoría Superior del Estado observa que ahí se le pagó a una sola persona dos categorías el mismo día, no se le pagó doble, simple y sencillamente en los hospitales hay muchas suplencias que tienen que hacerse todos los días", apuntó.

El año pasado, Salvador Hernández Vélez informó que se había iniciado una investigación para aquellos trabajadores que tenían horas clase en la universidad y además contaban con otro empleo en otra institución educativa o puesto.

Observaciones

Revisión.

