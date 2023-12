Decisiones y soluciones en la COP28

La conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -la COP28- se lleva a cabo esta semana en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Todos los temas fundamentales están sobre la mesa de negociaciones; las deliberaciones serán complicadas y difíciles. Tanto los retos como las expectativas son enormes. De entrada, se reconoce que estamos progresivamente descarbonizando nuestras economías, pero no lo estamos haciendo con la celeridad requerida y aún estamos muy lejos de cumplir los compromisos para conseguir una drástica reducción y alcanzar para 2050 cero emisiones netas de gases que producen el efecto invernadero. En esta cumbre están en juego decisiones fundamentales sobre la sustentabilidad y la sobrevivencia de la humanidad, en medio de múltiples diferencias políticas y tensiones geopolíticas en torno a cómo responder a la emergencia climática. Debemos abandonar gradualmente los combustibles fósiles, pero no hay proyecciones de una disminución en la demanda de energía en el corto y mediano plazo.

En Dubái debe restaurase la confianza de que se cumplirán las promesas anteriores. Habrá avances si se persuade a las naciones petroleras que la sustentabilidad puede lograrse sin ir en detrimento del acceso a la energía. La COP28 debe acelerar y ampliar la acción climática, hacer extensivas las soluciones concretas para conseguir en el menor tiempo posible la transición energética, impulsando aquellas políticas conjuntas que puedan conducir a transformar en definitiva tanto el financiamiento climático y en favor del desarrollo, como a promover, conducir y compartir equitativamente los avances tecnológicos, sin dejar al mismo tiempo de regular las cuestiones técnicas cruciales, como las compensaciones por emisiones, la captura y almacenamiento de carbono, los canjes de deuda por naturaleza, la colocación de bonos y créditos de biodiversidad y de carbono. Incluso sentar las bases para establecer impuestos al carbono.

¿Cuáles son esas cuestiones torales que afrontan los gobiernos, las empresas y las sociedades que debemos entender? ¿Cuáles las principales soluciones e iniciativas que debiéramos comprender a fin de respaldarlas y participar activamente? Todos sabemos que necesitamos avanzar pragmáticamente en la dirección de la descarbonización. Este año, el más extremo y caluroso del que se tenga registro, millones de personas han sido víctimas de desastres climáticos, causados por numerosas tormentas, huracanes, sequias, olas de calor, inundaciones e incendios. Se ha hecho patente, de manera trágica, la gravedad de la emergencia climática en todas las regiones del planeta. Atravesamos la década más crítica, enfrentamos una cuenta regresiva y estamos obligados a decidir, actuar y ejecutar de forma asertiva en estos momentos de inflexión. Ante una emergencia extremadamente compleja, disponemos de muy poco tiempo para implementar soluciones climáticas realistas, eficaces y de largo plazo. Es imperativo mantener el crecimiento económico para brindar oportunidades de vida a miles de millones de personas, sabiendo que la demanda de combustibles fósiles persistirá más allá de 2030, aun con la creciente capacidad de las energías limpias y renovables. Muchos expertos sostienen que aun podemos evitar cruzar aquellos puntos de no retorno y sortear la inminente era de la ebullición global.

Asimismo, cabe reconocer que hay quienes piensan que la actuación y la responsabilidad de las grandes empresas petroleras y productoras de energía deben ubicarse en el centro de los debates y de las decisiones a fin de obligarlas a promover efectivamente la descarbonización de la economía mundial. Para que dejen de cabildear y zigzaguear entre declaraciones sobre sus compromisos ambientales que recurrentemente no se corresponden con sus acciones y ganancias. Para que sean parte fundamental de las soluciones y no la parte encubierta del calentamiento global. Otros señalan que las políticas de energía y financiamiento actuales son y serán insuficientes para combatirlo. Argumentan que el modelo económico debe cambiar, empezando por reducir el consumo, para poner en el centro la sustentabilidad y no el crecimiento. Subrayan que el enfoque debe cambiar si nuestro objetivo es conseguir un auténtico crecimiento verde incluyente, capaz de atender las marcadas desigualdades sociales, encarar las injusticias ambientales, enfrentar los riesgos de la gobernanza, reconociendo la necesidad impostergable de reducir la demanda y el consumo de energía en los países desarrollados, sin dejar de satisfacer la de los países emergentes; sólo así se podrá encauzar una prosperidad compartida entre países ricos y pobres.

Otros recalcan que pedirles a las personas que consuman menos por el bien del clima es una batalla perdida, que distrae esfuerzos y posterga el considerar a fondo que la única manera de salir adelante es mediante cuantiosas inversiones en innovación y nuevas tecnologías -ya accesibles- que aseguren una transición energética socialmente justa y rápida, como para poder dejar de depender del petróleo, el gas y el carbón.

Entre las difíciles decisiones y posibles soluciones están las reformas de fondo a las reglas de operación de los bancos de desarrollo, empezando por el Banco Mundial. El anuncio al inicio de la cumbre de un acuerdo para implementar el Fondo de Pérdidas y Daños en favor de aquellos países que no provocaron el cambio climático y quienes más lo sufren es muy positivo, pero será necesario conocer los detalles operativos de su implementación. Transitar a una economía verde va a requerir de una renovada colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Necesitaremos triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Ciertamente que todas las grandes empresas petroleras cumplan el compromiso anunciado de cero emisiones de metano y otros gases, a más tardar en 2050.

