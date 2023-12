Deben endurecerse medidas cautelares para prevención de violencia contra mujeres: Fundación Luz y Esperanza

La Fundación Luz y Esperanza en Saltillo resaltó la importancia de endurecer las medidas cautelares contra los agresores de mujeres y así sean obligados a cumplir un tratamiento contra la agresividad.

De acuerdo a Rosa María Salazar, directora del centro, manifestó que los casos de violencia familiar

“Lo que tienen que vigilar es que se cumplan los acuerdos que se emiten en una suspensión que son las medidas cautelares y una importante además de que no se le acerque a la víctima, es el tratamiento del generador de la violencia”, dijo.

Señaló que lo anterior, es algo a lo que no se le pone atención, pues solo se atiende una parte del problema que es a las mujeres.

“Al país le cuesta dinero atender a las víctimas, pero no le hemos puesto atención a atender a los agresores, entonces un generador de la violencia no va al tratamiento, como la ley no lo obliga y ese señor sigue siento un agresor, aunque cambie de pareja va a agredir a otra mujer”, dijo.

Indicó que no basta con endurecer las penas, si no ser más estrictos en el cumplimiento de las medidas cautelares.

“Si en esta medida se dictó que él debe ir a un tratamiento me parece que le deben de dar seguimiento puntual y modificar las leyes en el sentido de que sea su obligación”, dijo.

María Salazar señaló que además se deberá crear un programa de atención que sea funcional.

Aseguró que, como fundación, se cuenta con un programa, no obstante, hay uno por parte del DIF, así como por parte de la Dirección de la Prevención de Atención a Víctimas.

“Consideró que no está bien estructurado el programa, no hay un seguimiento y no podemos saber si funciona o no. Nosotras lo tuvimos 10 años, donde si hubo cambios en los señores, no obstante, nosotros no nos dedicamos a atender hombres”, dijo.

No obstante, María Salazar destacó que el nuevo gobierno estatal debería de crear un lugar de atención con un programa específico de hombres.

Indicó que al menos cada año alrededor de diez mil hombres deberían ser tratados bajo este sentido, pues es la cifra de denuncias presentadas por mujeres por el delito de violencia.