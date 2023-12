De sociales

HOLA, HOLA… Tome sus precauciones, este atento a los cambios de clima.

Ya iniciaron las tradicionales peregrinaciones en toda la Comarca Lagunera, en honor a la Virgen de Guadalupe. Asista en compañía de la familia y disfrute de cada uno de los grupos de matachines que acuden… A propósito, estamos a 8 años de que se cumplan 500 años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe… Un 12 de diciembre de 1531, al indio Juan Diego, que se le presentó con una petición, y éste, la llevó al Primer Obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumarraga (oriundo de Durangoko, Vizcaya).

Una felicitación a todos los que llevan el nombre de Guadalupe, pues el próximo martes es su "Santo", en algunos hogares habrá comida familiar, otros compartirán con matachines y reliquias.

Externo mi sentida condolencia a la familia Rebollo Mendoza, por la partida a la Casa del Señor, de la estimada y fina dama, Doña María Dolores Mendoza de Rebollo, en especial a sus hijos Lupita, Dolores, Elvira, Francisco, José, Magdalena, María Lourdes, Rocío, Ricardo y Carlos, sus nietos y bisnietos. Doña Lolita, formó una sólida y unida familia, con su esposo Don José Rebollo Acosta, que se le adelantó en este camino; su trato amable y sencillo, le ganó la admiración y simpatía de todos, supo escuchar a los que la necesitaban. En dos ocasiones, fungió como primera dama a lado de su esposo, estando al frente de lo que anteriormente era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en Gómez Palacio y después, en el DIF, fundó varias instituciones para beneficio de las familias más vulnerables. Deja gratos recuerdos a todos aquellos que tuvimos el gusto de tratarla. Para ella oración y descanso eterno.

En la Región más Transparente, el miércoles 13, le cortará una hoja más al calendario, Antonio P. González Dueñes y lo festejará en compañía de su familia. ¡Parabienes!

Alma Mora de Villalobos y Gabriel Villalobos Maynez, el miércoles 13, estarán celebrando 43º años de feliz y armonioso matrimonio, los celebrarán en compañía de sus hijos Gabriel y Almita, sus cónyuges Jesús de la Garza Acosta y Natalia Ramírez, así como sus nietos. ¡Felicidades!

El lunes 11, en punto de las 19:00 hrs, en el Gimnasio-Auditorio de la Universidad Autónoma de La Laguna, se llevará a cabo a la Toma de Protesta, de la nueva Mesa Directiva del CIESLAG, Comunidad de Instituciones Educativas de Nivel Superior de la Laguna, AC, donde el Rector, de la UAL, maestro Omar Lozano Cantú, recibirá la estafeta como nuevo presidente de esta importante institución. ¡Enhorabuena! Estoy segura que al frente de CIESLAG, realizará un óptimo trabajo, pues le caracteriza la excelencia.

Continuando con la UAL… Felicidades a los Halcones UAL, por su triunfo contra la Universidad de Monterrey en la División II Conferencia Norte de la Liga ABE, jugado el pasado sábado en el Auditorio de la Universidad de todos los laguneros, en este partido los jugadores Alberto Santana, Emmanuel Valles, Israel Murillo, Elliot Perpuli, Cesar Torres, Eduardo Ceniceros, Aimar Garibaldi, David Torres, Bernardo Lozano, Edward Dean, Ali Mendoza y Gerson Mojica, dirigidos por Oscar Murillo y orientación por parte de Juan Antonio Wong Lezama, coordinador de basquetbol UAL. Suerte para sus próximos equipos.

El jueves 7, a las 20:00 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez, se llevó a cabo, opera, teatro musical y boleros, Cantos para el Mundo '23 A Night to, Remember, con la participación de la mezzosoprano, Paulina Villarreal; Justin John Moniz como tenor; Paulina de la Fuente, Soprano; el barítono, Carl DuPont; Sun Min Kim, piano; Natalia Riazanova en el violín; Juan Barrio, saxofón y en el acordeón, Raúl Jáquez... Es muy meritorio, reconocerle a Paulina, que fue la fundadora, organizadora y promotora, logrando que este espectáculo Cantos para el Mundo, este cumpliendo siete años.

Una felicitación sincera al escritor Fernando Fabio Sánchez, por la reciente presentación de su libro La reportera Roja, nada más y nada menos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien estuvo acompañado de Jaime Muñoz Vargas y Gerardo García. Los ocho relatos que integran esta obra literaria, atraviesan a México de norte a sur, indagación narrativa que redefine la realidad con plasticidad, empatía y asombro. Interesados en adquirir el ejemplar, pueden hacerlo en el Archivo Municipal de Historia de esta ciudad, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

Culminó su misión en la tierra, el estimado caballero Claudio Meléndez y Meléndez, externo mis condolencias a la familia Meléndez Quintero, en especial a su esposa María Eugenia Quintero de Meléndez, sus hijos Liliana, Sandra y Claudio, así como demás familiares. Elevo mis oraciones, para que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia.

Una cumpleañera más, pero el jueves 14, será la prestigiada voz del cuadrante de la radio, mi querida amiga, Marcela Pámanes González. Iniciará las felicitaciones por sus hijos Pepe y Eduardo, familia, múltiples amistades y que decir de los radioescuchas. Desde aquí, una felicitación y mis mejores deseos.

Ya puede adquirir sus Toropass, para los siguientes eventos de la temporada de Toros Laguna, están a la venta de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 hrs. Mayores informes al teléfono 8711-84-93-20.

El día de hoy, a las 18:00 hrs, el Museo de la Revolución y el Desarrollo Integral del Menor AC, en el foro del museo, rodeado de sus bellos jardines, llevarán a cabo el Concierto Metamorfosis, donde estarán presentes la Orquesta Filarmónica Dime Madero "ORUGA"; Orquesta Filarmónica Dime Atenea "CRISÁLIDA" y Gran Orquesta Filarmónica Dime "MARIPOSA". El Museo de la Revolución, se siente muy honrado por el distingo, ya que es la primera ocasión que en un mismo foro se presentan las tres orquestas. Asista y pase un rato agradable en compañía de la familia en este lindo espacio.

Casa Iñigo, está organizando una Rifa entre Amigos, con el objetivo de continuar con su proyecto para la reconstrucción de su jardín, el premio consiste en un viaje a Mazatlán, se celebrará el martes 20 de febrero 2024. Apoyemos, informes al 8717-12-87-12 o al 8711-16-83-12.

Ya que hablamos de Casa Iñigo… Invita a sus transmisiones en vivo de su Eucaristía dominical en redes sociales, en punto de las 12:30 hrs, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ.

El Museo Arocena, invita mañana domingo en punto de las 12:00 hrs, en Plaza Peñoles, al Concierto Navideño "El Mesías", selecciones del oratorio de Georg Friedrich Handel, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón, bajo la batuta del maestro Ethan Eager. Dentro de su programa presentarán piezas del compositor alemán Geroge Friedrich Handel, acompañados de la soprano Luz Alicia Ávila, la mezzosoprano Adriana Vélez, el Coro del Instituto de Música de Coahuila y el Coro Infantil del Instituto de Música de Coahuila, dirigidos por la maestra Luz Ávila.

Excelente la presentación el día de ayer, en punto de las 20:30 hrs, en el Teatro Isauro Martínez, de su Concierto de Navidad, como cierre de temporada Otoño - Invierno, "Music For The Royal Firework, HWV.351" y "Aleluya" de Handel, Concierto grosso en sol menor, Op. 6 no.8 "Fatto per la Notte di Natale de Corelli, Vesperae solennes de confessore K.339" de Mozart, con la participación del Coro INMUS del Instituto de Música de Coahuila, bajo la dirección del maestro Ramón Shade.

Y el día de hoy, a las 18:00 hrs, la Camerata de Coahuila, presenta su Concierto de Navidad en la Parroquia de San Juan Bautista, con la participación del Coro del Instituto de Música de Coahuila, bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Esta cordialmente invitado, la entrada es gratuita.

Para los amantes del idioma español. Si hay mucho polvo, se dice que hay polvareda, no polvadera. Si hay mucho humo, se dice que hay humareda, no humadera.

Continuamos esta interesante historia de Francisco de Urdiñola y su llegada a estas tierras. Esta situación de zozobra en parte bien puede interpretarse como un reflejo propio de lo que fue la implementación de políticas virreinales en torno a los saldos de la llamada "guerra chichimeca" y los reajustes que se consideraban pertinentes, desde la confrontación directa hasta la aplicación de políticas de conciliación en la segunda mitad del siglo XVI. No extrañe el que en medio de todo esto emerja la figura de Urdiñola como principal entre los demás militares y señores avecindados en el norte y pertenecientes a la jurisdicción de la Nueva Vizcaya. A. lo anterior habría que agregar los testimonios adicionales tanto de Rodrigo de Río de Loza y del otrora capitán y jefe de Urdiñola, Don Alonso López de Lois quienes, al no poder seguir emprendiendo la lucha por la pacificación y defensa del norte, debido a los achaques propios de su edad y a las enfermedades, tuvieron la generosidad de perfilar a Urdiñola ante propios y extraños como el hombre necesario, brindándole su respaldo político tanto en los hechos como en escritos? Continuará…

