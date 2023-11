De sociales

HOLA, HOLA… Justo a un mes de Navidad.

El jueves 23, me tocó celebrar en San Antonio, Tx, la tradición más importante en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias/Thanksgiving Day, que sus orígenes se remontan al otoño de 1621 y de ahí, se fueron dando algunos ajustes, para que después llegará de manera oficial, el primer Presidente de EUA George Washington y sugirió la fecha del 26 de noviembre, como una fiesta para toda la Unión América. Pasando el tiempo, para 1863, al final de la Guerra Civil, que fue larga y sangrienta, el presidente Abraham Lincoln, le da ya una fecha oficial, siendo esta, el último jueves de noviembre… La cena fue en casa de Ricardo Arzac Romo y María Fernanda Corte de Arzac, mis hijos, así como mi nieta Fernie, pues Arantza, está estudiando en el extranjero; se invitó también a otros dos matrimonios laguneros, que por acá se encuentran, Daniel Gutiérrez Jardon y Mayte López Portillo Murra de Gutiérrez, su hijo Damián; Jorge Maynez Leal y Malusa Menéndez de Maynez y la que esto escribe. De bienvenida, una tabla de quesos varios, acompañados de vinos de buena cepa, tinto y blanco. En su momento, se nos invitó a pasar a tomar nuestros lugares a la mesa, donde los anfitriones, dieron unas palabras alusivas a este día tan especial. De entrada, ensalada de la estación, plato principal, el consabido pavo, papas glaseadas a la crema, ejotes a la mantequilla, puré de camote, pasta a los tres quesos y crujiente pan; los postres varios: pay de calabaza, pasteles de elote y chocolate, deliciosos alcanfores, té y café. La cena se continuó con vinos, la charla siempre fue amena, con anécdotas varias y las despedidas se dieron hasta media noche. Yo en lo particular, no solo agradezco a Dios Padre, todo lo que he recibido, también ha ese país, por las múltiples oportunidades que ha mis hijos les ha brindado. Mi gratitud por todo y por tanto.

Y por la siempre verde San Antonio, Tx., Ale Jaime Cerna, Bessy Bello Murra y Linda Jaime Murra, trío de primas que se quieren como hermanas, que aprovecharon el fin de semana largo, para pasear, hacer compras de temporada y combinaron con ricas comidas y cenas. Para cuando esto escribo, ya deben de estar en sus respectivas casas.

En esta semana, tendremos varios cumpleañeros, y a cada uno, se les festejará por sus familias y múltiples amistades, entre ellos: Rodolfo Haro Pámanes y Raúl González Montaña, el martes 28; la chef MaryLu Gidi y el director de teatro, Juanjo Carrillo, el miércoles 29; el empresario Pedro Luis Martin Bringas y Dulce Correo, el jueves 30; el viernes 1, mi querida amiga María Isabel Berlanga Gotez, de cariño Muñeca, Sarita Gil Zamorano y Pepis Muzquiz de Albeniz. Desde aquí, mis mejores deseos, a todos ellos. ¡Felicidades!

En días pasados, en el lobby del Teatro Hermilia Galindo de la Ciudad Jardín, se llevó a cabo la presentación de libro Anecdotario de Ciudad Lerdo, relatos históricos de la Hacienda de San Fernando, Villa Lerdo y Ciudad Lerdo, Dgo., 1885-1900, de la autoría del Arquitecto José Antonio Fernández Franco. Si usted no tuvo oportunidad de asistir y adquirir este interesante ejemplar, lo puede adquirir en el restaurante Conchita, interesados puede comunicarse con el arquitecto José Antonio Fernández al WA 8711-20-20-09.

Daniel Gutiérrez Jardon y Mayte López Portillo Murra, el jueves 23, celebraron 27 años de feliz y armonioso matrimonio, en compañía de sus hijos Marieta, Tamara y Damián, que aprovecharon los días de asueto y lo festejaron en la siempre verde San Antonio, Tx… Felicidades y que sean muchos, muchos más.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, invitan a la comunidad UAL, a vivir la experiencia de la tradicional Discada de Aniversario, esto será el martes 28 a las 18:00 hrs, en la primaria; el miércoles 29 a la misma hora en secundaria; para bachillerato, el jueves 30 y para Educación Superior, Posgrado, Egresados y Personal, el viernes 1 en punto de las 18:00 hrs.

Y continuando con la UAL. A través del departamento de Vida Estudiantil, invitan a su Semana Cultural Decembrina 2023. El lunes 4 de diciembre, a las 17:00 hrs, en el Auditorio del Edificio C, Pastorela Teatro de Secundaria. A las 18:30 hrs, Cuento de Navidad, Teatro y Cortometraje de Bachillerato; 20:00 hrs, Pastorela Teatro Universitario y Arte Circense. Para el martes 5, a las 19:00 hrs, en el Gimnasio Auditorio UAL, Exposición Artes Visuales Tarde de Pianistas; miércoles 6, a las 19:00 hrs, en el Gimnasio Auditorio UAL, Gala Dance 2023; jueves 7, a las 19:00 hrs, Gimnasio Auditorio UAL, Festival Navideño; viernes 8 a las 19:00 hrs, Gimnasio Auditorio UAL, Gala de Aniversario UAL; sábado 9 en punto de las 18:30 hrs, en la Plaza Mayor, Festival Navideño Educación Básica UAL y para concluir, el domingo 10, a las 18:30 hrs, en la Plaza Mayor, Mariachi y Rondallas. Para conocer más puede ingresar a su página de Facebook. No se lo pierda.

Latitud25, estará de manteles largos el próximo jueves 30 de noviembre, en punto de las 19:00 hrs, en las instalaciones de La Cava, ubicada en Carretera La Unión Km. 0.8, Nueva Laguna, Gómez Palacio, donde darán a conocer este fantástico proyecto residencial, se contará con venta exclusiva para las personas que asistan y futuros proyectos.

Felicidades al Museo Regional de La Laguna, ya que el jueves 16, celebró 47 años de su fundación, con este motivo está llevando a cabo diversas actividades. Con éxito, realizaron la Noche de Museo, en las salas del MUREL. Cabe recordar en este aniversario a su impulsor número uno, doctor Luis Meda, que con su labor a nivel regional, estatal y federal, logro cristalizar este museo. Pueden consultar sus próximos eventos culturales en sus redes sociales.

La Universidad La Salle Laguna, dentro de los festejos de su 50 Aniversario, el jueves 22, en el Auditorio Parque de Innovación, a las 18:00 hrs, se realizó la Toma de Protesta de la nueva mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Gómez Palacio, quedando conformada como presidente doctor José Miguel Chairez; Secretario, licenciado Roberto Ojeda y Tesorero, arquitecto Gustavo Montes, así como a los demás miembros, que fungirán como vocales. Para realizarla, hizo viaje especial, el maestro Sergio Vela, que al término, impartió la conferencia Beethoven y la escena dramática.

No se pierdan el próximo concierto de la Camerata de Coahuila, este será el viernes 1 de diciembre a las 20:30 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez, donde volverá a sonar Beethoven y Tchaikovsky, con el programa "Souvenir d'un lieu cher, Op.42" y "Valse-Scherzo, Op.34" se contará con la participación del solista Román Pavón y Sinfonía no. 7 en La Mayor, Op.92, todo esto bajo la dirección del Mtro. Ethan Eager. Puede adquirir los boletos en taquillas, en línea y puntos de venta oficiales de NEWTICKET.bhttps://boletos.newticket.com.mx/.../camerata-de-coahuila...

Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo de sus misas dominicales, impartidas por el Padre Enrique Ponce de León en punto de las 12:00 hrs. Ingrese a sus redes sociales.

La chef MaryLu Gidi, y cuenta con detallitos navideños, súper deliciosos como buñuelos de viento de azúcar con canela, Candy Cane & Dark Chocolate Caramel Popcorn, galletitas, entre otros.

Para los amantes del idioma español. El uso de la coma: La coma indica una breve pausa en la lectura. Se usa para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o; para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción, entre ellos. Ejemplo: Tenía plátanos, manzanas, uvas, melones y peras. / Cervantes, gran escritor español, escribió El Quijote.

¿Sabía usted que…

Continuamos esta interesante historia de Francisco de Urdiñola y su llegada a estas tierras. El clima era propicio para implementar cosechas y las aguas abundantes para la crianza de ganado, en tanto la distancia a recorrer para proveerse de lo necesario en otra parte (en Zacatecas o Guadalajara), era tan poco costeable como insegura. De este modo, movidos por la necesidad, fue que se empezaron a producirse los bienes necesarios, así como los medios propios para producirlos en territorio propio. Fruto de semejante laboriosidad fue el establecimiento de grandes estancias agrícolas como la de Parras, Patos, Concepción del Oro y San Isidro de las Palomas (Arteaga), entregándose esta última en exclusividad a los tlaxcaltecas. Lo anterior resultó tanto mejor que lo que se tenía previsto inicialmente y de tal suerte que al poco tiempo el propio alcalde Urdiñola llegó a convertirse en gran productor y principal proveedor de semillas, harina y animales de carga para el norte de Zacatecas y el mineral de Fresnillo?

Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: El desprecio, aunque prudente, no vale lo que la galantería.