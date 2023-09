De sociales

HOLA, HOLA… ¡Viva México! ¡Viva México!

Continuamos en el Mes del Testamento.

Y con ese tema, muy amena e interesante, la orientación que dio el licenciado y notario Emilio Darwish Garza, con Marcela Pámanes, es importante y algo sencillo, usted solo tiene que llevar su credencial de elector y acta de nacimiento, no es necesario llevar las escrituras de sus propiedades. Preséntese, tampoco necesita llevar testigos, la ley ha tenido unos ajustes y lo hace más accesible… Y recuerde, es para tranquilidad suya y de su familia, el hecho de hablar de testamento, no quiere decir este invocando su partida, claro que no, es tranquilidad para usted y los suyos, se lo recomiendo. Visite al notario de su confianza o preferencia, ya sea en Torreón, Gómez, Lerdo e incluso en las localidades circunvecinas, no lo deje pasar, estamos todavía a la mitad de septiembre.

Hay que unirnos en pensamiento y oración para que los Algodoneros del Unión Laguna, que están por dar la batalla en casa, salgan victoriosos. ¡Arriba el Unión Laguna! ¡Bravo! Por nuestro equipo. Dentro los festejos por los 116 años de Torreón, de haber sido elevada a la categoría de Ciudad… Como un dato relevante y poco conocido, que he observado, siento que antiguamente teníamos más marcado lo que era el Espíritu Lagunero, unidad, fraternidad, armonía, se hacía sentir… Por ejemplo, le platico, la primera reina de la Feria del Algodón, en septiembre de 1925, fue la señorita Elvira Torres Pinto, era originaria y radicaba en Gómez Palacio, Dgo. y su chambelán, otro lagunero, pero oriundo y radicado en Ciudad Lerdo, Dgo. Don Pedro Franco Ugarte. Esto es algo que hay que destacar.

"Palabrístas en el desierto" da su bienvenida al otoño, con "Cuentos para el equinoccio", el jueves 21 a las 19:3O hrs, en el Teatro Garibay, estarán participando Ena Galíndez, Tericuentos, Moka Cuentacuentos, Elías García y Raúl Esparza. Será un recibimiento formado de historias orales: leyendas, cuentos y tradiciones llenas de misterio, aventura, fantasía y descubrimientos; una experiencia con la palabra hablada y la literatura universal para toda la familia. Los participantes en este programa provienen de la promotoría en lectura, el teatro, la locución, el manejo de títeres y marionetas, el arte del clown, la escritura, el quehacer bibliotecario y la gestión cultural en Derechos de la niñez. Han participado en múltiples foros locales y foráneos; comparten la misión de difundir el arte de la palabra hablada en públicos de todas las edades. En esta ocasión presentan un programa para recibir el otoño con un repertorio para toda la familia. Palabrístas en el Desierto es un colectivo que surge en la ciudad de Torreón para mantener viva la tradición de la narración oral. Sus integrantes son reconocidos narradores con amplia experiencia en el tema, como Raúl Esparza, Ena Galíndez, Erón Vargas, Moka, Elías García, Jazmín Morales, Tericuentos, Rolando Cuentos, Abuela Terrícola y Juan Huerta. Se han presentado individualmente en distintos sitios culturales de la región como bibliotecas, librerías, escuelas, colegios, plazas públicas, centros culturales, casas de la cultura, entre otros. Fuera de Coahuila han participado en otros estados como Durango, Zacatecas, Chihuahua, Baja California, Veracruz por mencionar algunos. Acuda en compañía de su familia, la entrada es totalmente gratuita.

Le cortó una hoja más al calendario, el jueves 14, mi querida amiga Tere Rojas Gamboa de Castañeda, desde temprano, su esposo Eduardo Castañeda Martínez, la felicitó, de igual manera, sus hijos Telle, Eduardo y Alejandra, sus nietos y su yerno, la festejaron con rica cena en conocido restaurante. Las amigas de sus diferentes grupos que tiene, también se encargaron de hacer un día muy festivo y grato, en el entendido que, en el transcurso de la semana, ira turnándose para recibir los múltiples parabienes, llámese comida o cena. ¡Felicidades! Desde por acá.

La Universidad Autónoma de La Laguna, su rector, Maestro Omar Lozano Cantú y Voces Irritilas, A.C. en días pasados, en el Auditorio de la UAL, presentaron la conferencia sobre "Investigación Periodística" a cargo de Juan Alberto Cedillo, periodista con casi veinte años de carrera en este rubro; quien narró sus experiencias profesionales a los alumnos de Comunicación y Periodismo de esta prestigiada universidad. ¡Felicidades! Al maestro Omar Lozano Cantú, por estar siempre pendiente de las necesidades de sus alumnos.

Y si busca un entretenimiento musical, PROESA y La Parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en Torreón Jardín, mañana domingo llevaran a cabo el concierto México en la Piel, a base de música mexicana, con la participación del Cuarteto de Cuerdas ARBAT, que dirige Natalia Riazanova. No se lo pierda.

El próximo sábado 30, se llevará a cabo la Feria de Libro Entre Amigos 1ª Edición, en el auditorio del Bosque Urbano, en horario de 11:00 a 18:00 hrs, donde encontrará a la venta libros nuevos y usados, participando las librerías Momento de Leer TRC, Librería El Principito y Librería Nómada, además se contará con la participación de Moka, acompañada de Chirilo como cuentacuentos, en punto de las 12:00 hrs. Alex Luna cuentancuentos con actividad lúdica de lectura infantil a las 15:00 hrs; presentación del libro juvenil Tracy, por la escritora lagunera Claudia Soto, a las 16:00 hrs, así como una charla con el tema Para qué sirven los libros, ocho beneficios de leer a diario, impartida por la maestra Nadia Contreras, clausurando con esta presentación a las 17:00 hrs. Esta destacada Feria, es independiente, no gubernamental, ni política, encabezado por la librera Laura Liliana Díaz Zúñiga y colaboración de sus homologas Gloria Campos y Karina García, con el objetivo de promover la lectura por medio de diversas actividades gratuitas, culturales y de entretenimiento, para disfrutar en familia. Están cordialmente invitados.

Casa Iñigo llevará a cabo sus Ejercicio Espirituales en la vida diaria vía Zoom, impartido por Elva Quiroz y Malena Jiménez, habrá una sesión de introducción el 12 de octubre en punto de las 10:30 hrs, para iniciar el 16 de noviembre al 24 de junio 2024. Interesados pueden ingresar a su página de Facebook.

La Camerata de Coahuila presenta "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, la obra musical más conocida e interpretada en el mundo, con la participación como director y solista del Mtro. Ismael Estevané, concertino de la orquesta. Serán dos presentaciones, el viernes 22 en punto de las 20:30 hrs. y el domingo 24 a las 12:00 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez. Ya puede adquirir sus boletos en taquillas, en línea y puntos de venta oficiales de newticket.

El Museo Arocena, mañana en punto de las 16:00 hrs, llevara a cabo Cine para Todxs del Festival Internacional de Cine de Morelia, con la presentación especial: La melodía torrencial, de José Luis Saturno, Director lagunero nominado al Ariel 2023. Esta función será con la presencia del director Saturno J1, Cronos (1993) Guillermo Del Toro. Están cordialmente invitados a esta exhibición realizada con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE). Para conocer la cartelera completa y más información en: https://museoarocena.com/cineparatodxs2023/.

El Museo Casa del Cerro, invita para el miércoles 20 en punto de las 20:00 hrs, en la Pinacoteca del Museo, a la inauguración de la exposición Las estructuras que nos sostienen, de Mon Martínez y la Curaduría a cargo de Luisa Cabrera. Para Mon, la cerámica es alma y materia. Es un lugar de encuentro y conocimiento, de conexión con uno mismo y con la historia. La obra, presenta elementos y estructuras alusivas que reafirman dicha postura. Al término, se ofrecerá un brindis de honor.

Para los amantes del idioma español:

Porque / RespuestaPor qué / PreguntaVienes / VenirBienes / PosesionesVes / VerVez / Ocasión Ay / Exclamación Ahí / LugarHay / HaberHecho / HacerEcho / Echar

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…

Seguimos con el Capitán Francisco de Urdiñola y Larrumbide. Todos estos datos, me los ha proporcionado mi amigo y compañero siglero, doctor Enrique Sada Sandoval… Durante muchos años, en México se sostuvo erróneamente que el significado del apellido Urdiñola no era otro sino el de "herrería azul", sin embargo, cabe precisar que la grafía original peninsular no era otra que Urdinola sin la "ñ" y su significado real es el de "herrería", a secas. Así pues, emulando la hégira propia de los peninsulares al Nuevo Mundo, tanto como el ánimo emprendedor que desde entonces caracterizara a todos los oriundos de su región, Urdiñola llegó a la Nueva España en la década de 1570, contando con escasos 20 años de edad y en el momento justo en que se daba por inaugurada una época de promesas para el naciente Imperio Español tanto como para sus súbditos de ultramar: tras la ocupación de la ciudad México-Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés y miles de indígenas de distintas tribus, los años de sangre y opresión de los mexicas habían llegado a su fin? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

Tened paciencia y con ello, tendréis ciencia.