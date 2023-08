De sociales

HOLA, HOLA… ¿Qué tal el plenilunio que se vio el pasado martes?

Roberto Valdepeñas Cortázar, ya está a punto de cosechar su viñedo, esto será el martes 8, se estima el corte de 7:00 a 11:00 hrs. y se continuará con el proceso hasta las 16:00 hrs, esto es en su propiedad agrícola, allá rumbo del Cañón de Fernández, para luego, con todo cuidado y laboriosidad, darle seguimiento para extraer los aromáticos caldos y embotellar el delicioso vino RV. Valrey Tempranillo-Shiraz, Cabernet, Merlot 2016, su lugar de origen como ya les decía, es en el Cañón de Fernández, producido por Granja Orgánica Nirvana. Variedad de uva, Tempranillo 30 por ciento, Cabernet por ciento, Shiraz 20 por ciento y Merlot 20 por ciento. Grado de alcohol, 13.0 por ciento. Vinificación. Las 4 variedades de uvas, se cosechan por separado, a mano y en pequeñas cajas se llevan a la mesa seleccionadora, una vez seleccionadas, se envían a despalilladora (estrujado), se fermentan en tanques de acero inoxidable con temperatura controlada entre 22 y 24º centígrados, durante 8 días y se remonta por 30 minutos cada 8 horas y se añeja en barricas de robles francés y americano por 12 meses. Notas de cata: vista color rojo rubí con tonos violetas, medio y brillante. Nariz: aroma afrutado, con notas complejas de frutos rojos, ciruelas, madera y especias, elegante y agradable. Gusto: sabores frutales discretos con acidez persistente y balanceado, retrogusto medio y delicado con un final en boca agradable. Maridaje: por su estructura media, puede acompañar desde carnes rojas… platillos elaborados, quesos semi maduros, pastas salseadas y paella.

Valrey. Vino tinto artesanal 100 por ciento lagunero, elaborado con uvas orgánicas cultivadas y cosechadas en la Granja Nirvana, enclavada en el área natural protegida del Cañón de Fernández, en el municipio de Lerdo, Durango. Es producto de la selección de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz y Tempranillo, que con el micro-clima del Cañón de Fernández y el Río Nazas, ofrece una maduración adecuada, lográndose un vino equilibrado, afrutado y con una acidez agradable y un sabor único, distintivo de la región. Se puede maridar con comida mexicana, quesos fuertes y carnes rojas marmoleadas…. Están cordialmente invitados.

Sinceras condolencias a las familias Aguirre Martínez y Aguirre Mijares, por la partida a la Casa del Creador, del estimado caballero, ingeniero Javier Aguirre Sánchez "Güero", en especial a mi querida amiga y compañera de colegio, su esposa Laura Martínez Guerra de Aguirre, a sus hijos Javier, Nacho y Pedro, a sus respectivos cónyuges, nietos y demás familiares. Ruego al Señor los fortalezca en su ausencia. Para él oración por su eterno descanso.

En la Vendimia, realizada el pasado fin de semana, en la Hacienda del Marques de Aguayo, de Ignacio Chacón, en Parras, a pesar de la gran tormenta con lluvias y rayos, la alegría predomino, pues el cantante lagunero Pablo Montero, se portó de lo más accesible y aceptó que con la Madre Naturaleza, no hay que discutir, entonces el concierto se llevó a cabo en el restaurante, donde no todos pudieron estar presentes, ya que éramos poco más de 200 personas y la cena concierto, estaba preparada para 500 comensales, pero a pesar de esto, la pasamos genial y Pablo, se lució con su presencia y esa magnífica voz. Los Matachines con sus hermosos penachos, también estuvieron excelentes, a ratos llovía y a otros ratos dejaba de llover, pero siempre con su son muy armonioso nos deleitaron… Felicidades a nuestro amigo Nacho Chacón, que, a pesar de las inclemencias del tiempo, tuvo atenciones para cada uno de los ahí presentes y la actitud fue siempre positiva de él, como empresario organizador con los que asistimos y enfatizo, contra la Madre Naturaleza no hay nada que hacer.

Por ahí en la Vendimia, puede saludar al fino y amable caballero, Polo García Gutiérrez, con quien tuvimos el gusto de brindar, alzando la copa de vino delicioso del Marques de Aguayo. También a Elva Tana Hernández y Regino Montoya, quienes estuvieron muy alegres cantando en el concierto de Pablo Montero.

Y continuando con Las Vendimias Valle de Parras 2023… El día de hoy, inicia la LXXVI Feria de la Uva y el Vino en el recinto oficial con baile de gala; el 9 y 10 de agosto, en Casa Madero; 11 y 12, en Bodega RGMX; 14 y 15, Vísperas de la Virgen de la Asunción; el 19, Parvada; domingo 20, Clausura. Interesados, mayor información al teléfono 842-422-3184 o Facebook Parras Turismo.

Manuel Ramos Carrillo y Fabiola Hernández de Ramos, el pasado viernes 28, festejaron a sus hijos, los gemelos, Carmen Gabriela y Manuel Ernesto, con motivo de su cumpleaños. En esta ocasión, lo celebraron con un viaje, visitando varios países del Viejo Continente y por ahí en algún lugar famoso, festejaron y apagaron las velas de su cumpleaños. ¡Felicidades!

El Miércoles 2, se reunieron a comer en casa de Paty Zarzar de Murra, para festejar a su prima Ale Zarzar de Nahle; estuvieron presentes Norma Salas de Garza, Carmiña Fernández de Salazar, Malena Luengo González, Sabina Gutiérrez, Esperanza Vera de Aranda y a la distancia, Helue Iza Milan. Paty, las recibió con una deliciosa botana, comida gourmet y la mesa adornada con flores y una vajilla y cristalería preciosas. Disfrutaron muchísimo la reunión entre amigas "Las Julietitas", estas convivencias, son un bálsamo para el alma.

La estimada Jossie Leal de Barraza, el próximo sábado 12, iniciará una vuelta más al Astro Rey, desde muy temprano su esposo Mariano Barraza, la consentirá con un viaje sorpresa, más tarde con su platillo favorito y en el transcurso del día, recibirá múltiples mensajes vía WhatsApp, correos, llamadas y video llamadas de familiares y amistades que le externarán los mejores deseos. ¡Congratulaciones!

Quiero compartir con ustedes, un escrito que me hiciera llegar mi amiga Asunción Belausteguigoitia de Leal, titulado Abanicos, de la autoría de Eduardo Galeano… "Las liberalas, que así les decían los policías de Cádiz, conspiraban en clave. De sus abuelas andaluzas habían aprendido el lenguaje secreto del abanico, que lo mismo servía para desobedecer al marido o al rey: esos lentos despliegues y súbitos repliegues, esas ondulaciones, esos aleteos. Si las damas se quitaban el pelo de la frente con el abanico cerrado, decían: No me olvides. Si escondían los ojos detrás del abanico abierto: Te amo. Si desplegaban el abanico sobre los labios: Bésame. Si apoyaban los labios sobre el abanico cerrado. No me fío. Si con un dedo rozaban las varillas: Tenemos que hablar. Si abanicándose se asomaban al balcón: Nos vemos afuera. Si cerraban el abanico al entrar: Hoy no puedo salir. Si se abanicaban con la mano izquierda: No creas en ésa"… Saque su abanico y empiece a practicar.

Vaya hasta Ciudad Jardín, un saludo con cariño y reconocimiento a mis estilistas, Irma y Carmen García, que siempre me dispensan esmerada atención y afecto.

Atención, atención, directores de escuelas en todos los niveles y municipios: ¡Por Favor!, sean más consientes en la lista de útiles escolares.

En pasado jueves 27, el Padre Rafael Garrido, SJ, Presidente de la CPAL, nombró como nuevo Presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI), para el próximo trienio, al Padre Roberto Padilla Obeso, SJ. El Padre Padilla, sucederá en el cargo al Hermano Raimundo Barros, SJ, quien ha venido desempeñando este cargo desde diciembre del 2020 y continuará en sus labores como Secretario y Delegado de Educación de la CPAL. ¡Enhorabuena!

Todo un éxito la presentación del libro El momento del Durango Barroco: arquitectura y sociedad en el siglo XVIII de la doctora María Angélica Martínez Rodríguez, oriunda de Durango, México y radicada de Pamplona, España, que se llevó a cabo el miércoles 2, en el Archivo Municipal Eduardo Guerra, presidido por su directora, Cinthia Gaspar Montero. Los asistentes, muy atentos y participativos en la sesión de preguntas y respuestas. Al término, se ofreció un brindis de honor y pudieron adquirir el ejemplar, además aprovecharon para que se los autografiara la doctora, María Angélica. De igual manera, la directora Cinthia Gaspar, hizo una atenta invitación, para su próxima presentación del libro El Nacimiento de México. Doy Fe, editado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que será el viernes 18, en punto de las 16:00 hrs, en este mismo recinto. No se lo pierda.

Haz una pausa, renuévate y descubre la pasión de vivir. Si estas en el camino de búsqueda y crecimiento interior, Casa Iñigo tiene para ti, el curso El despertar de tu mente consciente. Modalidad en línea, inicia el lunes 7 con duración de 16 horas vía Zoom y modalidad presencial, el sábado 12, duración 16 horas en Casa Iñigo.

El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, el jueves 3, a las 19:00 hrs, en el Auditorio del Edificio de Servicios de Apoyo del Campus Laguna, llevo a cabo la conferencia Arte, tradición y fe, impartida por el maestro Jesús González Encina, donde habló sobre la exposición Descubriendo el Vaticano: El Tesoro de San Juan de Letrán, que visita el Museo Regional de La Laguna, se vio muy concurrida.

Este pendiente en las redes sociales de la Camerata de Coahuila para su nueva temporada Otoño - Invierno, donde estarán dando a conocer fecha, hora y sede de sus próximos conciertos.

El Museo Arocena invita todos los martes del mes de 17:00 a 18:30 hrs, en las instalaciones de la Biblioteca Arocena, a su nuevo círculo de lectura "La figura del mundo", de Juan Villoro ¿Hasta dónde podemos recuperar una memoria ajena? ¿Es posible entender lo que un padre ha sido sin nosotros? En su más reciente libro, el escritor mexicano Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) realiza el ejercicio de reconstruir, sin afán estrictamente biográfico, la figura de su padre, Luis Villoro: filósofo, activista, interlocutor del subcomandante Marcos y miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional. En esta búsqueda, el autor se descubre también a sí mismo y al resto de su familia, dándonos pistas de lo que puede representar la figura paterna en nuestra propia existencia. Interesados pueden solicitar más información 871-712-02-33, ext. 135, o en [email protected].

Para los amantes del idioma español. Frases que dices mal sin saberlo. Cita previa / Todas las citas son previas, pues se trata de un acuerdo para una reunión futura. Descuido humano / Los descuidos son siempre humanos. Lucir mal / Nadie puede lucir mal, pues lucir significa brillar y sobresalir en un sentido positivo. Puño cerrado / Si abro la mano, pues ya no sería un puño. Ojalá Dios quiera / El término "ojalá" proviene del árabe y significa "si dios quiere".

Seguimos con Agustín de Iturbide... El 4 de mayo de 1824, Iturbide se embarcó en el bergantín inglés Spring, lo acompañaron su esposa, dos de sus hijos menores, Ramón Malo, el padre José López, el padre José Treviño, el italiano Macario Morandini, el impresor inglés John Armstrong, y el coronel polaco Carlos Beneski quien había sido partícipe durante las campañas mexicanas. Llevaba consigo una prensa, documentos personales y un manifiesto que dirigiría al pueblo de México. El 14 de julio, la embarcación ancló en la barra de Soto la Marina. Beneski descendió de la nave para presentarse con el comandante militar Felipe de la Garza y le mostró una carta del padre Treviño, en la cual se le recomendaba para proponer al gobierno mexicano un proyecto de colonización irlandesa. De la Garza preguntó por Iturbide, el polaco contestó que el exemperador se encontraba en Londres con su familia, de esta forma se autorizó el desembarco? Continuará...

