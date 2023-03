De sociales

Que disfruten el fin de semana largo.

La semana entrante, en el marco del Año de Francisco Villa, se llevará a cabo la charla y presentación del libro La Emboscada, Asesinato de Francisco Villa, de la autoría del historiador Reidezel Mendoza Soriano, a continuación, les dejo las fechas, lugar y hora, de los distintos espacios, en los que se realizará: el miércoles 22, en punto de las 19:00 hrs, en el Archivo Municipal de Torreón; jueves 23, a las 12:00 hrs, en Auditorio Municipal de San Pedro, Coah., este mismo día, pero a las 18:30 hrs, en el Teatro Hermila Galindo de Ciudad Lerdo, Dgo. y el viernes 24, en punto de las 11:00 hrs, en Museo Benito Juárez de Mapimí, Dgo. Están cordialmente invitados, los libros estarán a la venta.

El jueves 16, culminó su misión en la tierra, el estimado novelista, cuentista y ensayista, Eugenio Aguirre, externo mis condolencias a la familia. Tuve el gusto de conocerlo y recibirlo en varias ocasiones aquí en Torreón, Gómez Palacio y también en Durango capital, presentando algunos de sus interesantes libros, con temas siempre históricos, guardaré de él, un grato recuerdo. Oración por su eterno descanso.

A pocas semanas de la 5ta edición de la Copa Laguna 2023, que está organizando el Instituto Francés de La Laguna, encabezado por su director, Hermano Julián Roberto Martínez Sánchez, siguen confirmando su asistencia clubes, escuelas, instituciones y selecciones estatales. Esta 5ta edición, tiene garantizado un alto nivel competitivo, tanto para grados menores como para atletas de competencia. Estados confirmados: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Durango. ¡Gómez Palacio, los recibe con los brazos abiertos! Interesados pueden ingresar a su página de Facebook del IFL.

El 7 de marzo de 1930, se inauguró el Teatro Isauro Martínez, obra que inició el empresario del mismo nombre, desde finales de 1928. Fue construido por Blas Cortinas; en la ceremonia de inauguración, participó conocida orquesta de Torreón de aquella época, el compositor Alfonso Esparza Oteo y el cantante Guty Cárdenas. Por su arquitectura, es considerado uno de los teatros más bellos del país. Todas las pinturas que decoran este maravilloso teatro, fueron realizadas por el pintor español Tarazona, que son verdaderamente fantásticas, el estilo es ecléctico y esta fusión, lo ha llevado a ser uno de los teatros más hermosos del interior de la república.

El próximo viernes 24, estará iniciando una vuelta más al Astro Rey, mi querida amiga, Georgina Solorio de Olazabal, de seguro su esposo Javier Olazaba Esguerra y sus hijas Regina y Sofía, la consentirán, así como familiares y amistades le harán llegar obsequios y muestras de cariño. ¡Congratulaciones!

Un saludo a mis queridos amigos Jesús Ibarra Taboada y Marisa Estrella de Ibarra… ellos forman, un armonioso y bendecido matrimonio… Y el día de ayer, fue el cumpleaños de Marisa, la cual recibió múltiples felicitaciones de familiares y diversos grupos de amistades. ¡Parabienes!

Ya se encuentran de regreso Los Sembradores de la Amistad, que se fueron de viaje a Campeche, fue todo un éxito y tuvo una gran aceptación, volvieron muy contentos, pues el trato que recibieron y los lugares que visitaron, interesantes y bellos, fue de primera y la coordinación, excelente, gracias a Jesús Martínez Morales y Lourdes Benavides de Martínez. Que fueron semanas antes de avanzada para conformar el itinerario. Acudieron al Fuerte de San José el Alto, Museo de Arqueología, que datan de la época virreinal, ya que esta ciudad, fue acosada por los piratas, muy atractivo todo aquello, así como la Hacienda de Uayamon, es una belleza, también de la época del virreinato, está muy bien conservada y cuenta con una ceiba centenaria, bellísima, de un grosor que solo entre varias personas se podría abrazar; el Museo de Arqueología Maya en el Fuerte de San Miguel. Hubo una cena que era opcional, en una casona de la época porfiriana, llamada La Casa de Los Murmullos, atendida por el Chef Patrick, ahí lo que se sirvió, fue una cena en siete tiempos, donde se incluían dos postres y el mobiliario espléndido, en todo momento acompañados con música al pino, los asistentes se animaron y algunos hasta cantaron; el paseo en los tranvías turísticos Santa Ana y Pregonero, muy atractivo, acudiendo al Malecón, Iglesia San Román, Centro Histórico, Barrio de Guadalupe, Barrio de San Francisco, Novia del Mar, Parque Principal, entre muchos lugares más, de gran interés… En unos meses más, estarán realizando el próximo viaje.

El Sommelier Enrique Hernández, invita al Curso Introducción al Vino I, en 3 sesiones, inicia el miércoles 29 de marzo, de 19:30 a 22:00 hrs. Interesados pueden solicitar información al WhatsApp 871-795-97-66.

Con gran éxito, la Universidad Autónoma de la Laguna y su Rector, maestro Omar Lozano Cantú, llevaron a cabo el XXVIII Encuentro Universitario 2023, con diversas conferencias que se realizaron en el Auditorio de la UAL. ¡Enhorabuena!

El Planetarium Torreón y su directo Eduardo Hernández Carrillo, están iniciando una campaña de fondeo, la cual, es un esfuerzo como Sociedad Civil, para poder volver a reabrir este museo. En esta ocasión, recibirán a miembros de la NASA, quienes transmitirán en directo a todo el mundo, desde este centro de divulgación científica, el eclipse total de Sol, que ocurrirá el 8 de abril. Más informes, ingresar a su página de Facebook.

La chef MaryLu Gidi, está ofreciendo para el día de mañana deliciosa Lasaña. Quienes ya la han probado, saben que no miento… Súper rellena de carne con salsa rústica de tomate y vegetales, con generosa capa de ricotta y perejil. Lasaña grande, mide 34.5x24.5x7 cms, lasaña mediana 29x23x7cms, lasaña chica 20x10x7 cms. ¡Sólo estará preparando sobre pedido y cantidad limitada! No te quedes sin pedir al WhatsApp 8711-89-23-21.

Siga la transmisión en vivo de las eucaristías dominicales de Casa Iñigo a través de Facebook y Youtube, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, S.J.

El Museo Arocen, llevara a cabo su nuevo ciclo de cine “En transición”, tres historias de personas transgénero que se enfrentan a una sociedad que no les permite expresar plenamente su verdadera identidad social. Programación en colaboración con Piano, Avena Cine y Charlas sin etiquetas, A.C.El día de hoy y mañana en punto de las 16:00 hrs, “Little girl” (Petite Fille) / 2020 / Sébastien Lifshitz / 85 min. / Drama – Documental / Clasificación A. Presentado en colaboración con PIANO. Y el sábado 25 y domingo 26 a las 16:00 hrs., “Finlandia” Horacio Alcalá / 2021 / México / 97 min. / Drama – fantasía / Clasificación B. Presentado en colaboración con Avena Cine. Pertenecientes a una comunidad de muxes -sin ataduras de género-, Delirio, Amaranta y Mariano recorren su pasado, su presente y su futuro. No se lo pierda.

Para los amantes del idioma español. Haber es un verbo / A ver es mirar / Haver no existe. Vaya es ir / Valla es una cerca / Baya es un fruto. Iba es de ir / IVA es un impuesto / Hiba no existe. Haya es haber / Halla es encontrar; Allá es lugar / Haiga no existe. Hay es haber / Ahí es un lugar / Ay es dolor o sorpresa / Ahy no existe.

Agradezco sus comentarios a de [email protected] ¿Sabía usted que… Seguimos Agustín de Iturbide… En 1815, derrotó a José María Morelos, pero fue vencido en Cóporo por Ignacio López Rayón. Sus logros le valieron el ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Labarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad, y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros, fingiendo expediciones del real servicio.

Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad. Aunque fue absuelto por mediación del auditor de guerra real, no regresó al mando de su ejército, sino que se retiró a sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente, se estableció en la Ciudad de México, en donde estuvo inactivo? Continuará... Hasta la próxima y recuerda: Más allá de las circunstancias, prevalece la esencia.