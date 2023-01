De sociales

HOLA, HOLA… Último fin de semana del primer mes del año.

Faltan 36 días para la gran fiesta lagunera del internacional MARATÓN LALA, con este motivo el día de mañana, la familia maratonista, acudirá a su segundo entrenamiento previo al Maratón, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la antigua Jabonera.

Disfrutamos deliciosa comida, en la residencia de Rocío Ramírez Hamdan de García, quien nos recibió con muchos bellos detalles, de inicio, una espléndida mesa con un arreglo de hermosas bugambilias de su jardín, las presentes: Pecky Webb, Cecy Ramírez Hamdan, Tere Rojas, Marcela Pámanes, Lourdes Benavides, Minerva Assaff, Paty Villarreal y la que esto escribe. El menú exquisito, buenos vinos, brindamos por la amistad, sincera y solidaria, para finalizar delicioso postre y aromático café. Nos despedimos alrededor de las 17:30 hrs., en el entendido de que el siguiente mes, nos reuniremos nuevamente, espero poder estar presente.

En San Pedro de las Colonias, el viernes 27, le dio una vuelta al Astro Rey, la estimada y fina dama, Carmen Rivera Quintero, estoy segura que fue objeto de múltiples felicitaciones por este día tan especial de familiares y amistades. ¡Parabienes!

El Centro Comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, el martes 24, a las 19:00 hrs., en su Atrio Principal, se inauguró la exposición MetalEs Arte, de Salvador Montenegro Chibli como Homenaje a la Revista Nomádica. Fue todo un éxito, las piezas son estupendas, de gran movimiento, muy representativas y vanguardistas, después del corte inaugural, se ofreció un brindis de honor a los asistentes. La obra permanecerá hasta el mes de marzo. No se la pierda.

Saludo con mucho cariño, al estimado matrimonio formado por Don Alberto González Domene y Rosario Lamberta de González Domene, deseándoles que este año sea armonioso y colmado de salud.

El pasado martes, Paty Villarreal, Artemisa Arellano, Mayra Salas y yo, visitamos a Perlita Guerrero de Cabello, en casa de su hija Paty, que la ha colmado de atenciones y cariño, ya que está convaleciente de una fractura en su pierna izquierda, pero con esa actitud siempre positiva que le caracteriza, esta recuperada prácticamente al cien. Muy pronto, estará de regreso en sus actividades cotidianas.

Gabriela Maynez Leal, el día de ayer, le corto una hoja más al calendario y lo celebró en compañía de su familia. ¡Congratulaciones!

Vinícola Cuatro Ángeles y su Director General Ángel Morales, nos ofrecen, para este próximo día de San Valentín, los TRES OROS, que incluye botella de vino tinto Malbec, Cabernet Sauvignon y Coupage. Pedidos e informes con la Lic. Sandra Luna al teléfono 871-174-9071 o en www.cuatroangeles.com. Válido hasta el 28 de febrero.

Y en Durango capital, todos los jueves en El Siglo de Durango, puede encontrar la página Caleidoscopio, coordinada por Corín Martínez Herrera y su servidora. Esta página, amalgama historia, arte, cultura, literatura, poesía, música y no podía faltar, la gastronomía, en la de este pasado jueves, el Historiador Alejandro Ahumada, concluye con el interesante acercamiento a los orígenes y desarrollo del Observatorio Nacional de México; por su parte, el Lic. Antonio Juárez, Director del Museo dé Numismática de Durango, nos comparte el trabajo de ensayadores de Durango que participaron en otras Cecas de nuestro país. Se las recomiendo.

El martes 31 de enero, da inicio la campaña TU FIN DE SEMANA EN LERDO que tiene el objetivo de dar a conocer lo maravilloso que es Lerdo y las opciones que hay para que pases tu fin de semana en lugares turísticos, además de probar la deliciosa gastronomía. Darán a conocer planes ya armados, para que sea una opción real el que vengas con tu familia o amigos, garantizando un gran ambiente, mucha diversión y por supuesto, que conozcas la historia de esta gran Ciudad Jardín. La Diputada Susy Torresillas, nos hace la cordial invitación.

El día de ayer, en punto de las 20:30 hrs., en el bello Teatro Isauro Martínez, la Camerata de Coahuila, presentó su segundo concierto de la temporada Primavera Verano, Sinfonía no. 5 op. 107 de la Reforma de Felix Mendelssohn, Obertura sobre temas judíos, Op. 34 de Sergey Prokofiev, Kol Nidrei, Op. 47 de Max Bruch con la participación como solista de Carlos Castillo, todo bajo la dirección del Maestro Ethan Eager. Para conocer sus próximos conciertos, ingrese a su página de Facebook.

En la Sultana del Norte, Monterrey, el pasado miércoles 25 en punto de las 19:30 hrs., los 3 Museos Contando Tu Historia: Museo de Historia Mexicana, MUNE - Museo del Noreste y Museo del Palacio, en el Auditorio Museo de Historia Mexicana, llevaron a cabo la presentación del libro Vicente Ferrera y la industria pesada en Monterrey, Proyectos, impactos y herencias, donde se contó con la presencia de los autores Mario Cerutti, José Roberto Mendirichaga y los comentarios de Adela Díaz Meléndez y Ponciano Murillo de la Torre. Se dieron gratos encuentros.

Casa Iñigo invita a su Retiro Ignaciano del 24 al 26 de febrero impartido por el Padre Gustavo González, SJ (Chunuc). Interesados pueden llamar al teléfono 871-712-87-12.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, convocan a participar en el concurso para el diseño del logotipo con motivo del 35 aniversario de su fundación, el cual se cumplirá el 4 de diciembre, este concurso está dirigido a estudiantes, egresados, académicos y funcionarios de la universidad de los laguneros. La recepción de los trabajos ya está abierta y pueden ser entregados hasta las 16:00 hrs., del día 2 de febrero, en las oficinas de la Rectoría de la UAL, la premiación se llevará a cabo el día 3 de febrero en las mismas instalaciones. Informes al teléfono 871-729-01-56 o en www.ual.mx El Instituto Municipal de Cultura y Educación, en coordinación con el Teatro Nazas, invitan al público a la proyección del cortometraje animado "Melodía Torrencial" del cineasta lagunero, José Luis Saturno, que se realizará el día de mañana en dos funciones, a las 16:00 y 17:30 hrs. en el Teatro Nazas. Como interludio en este evento se contará con la participación musical a cargo del acordeonista Raúl Jaquez y el mimo Erón Vargas, quienes presentarán el número "¡Esa no, esa no!", además habrá un espacio de interacción entre el director del corto y el público, bajo la moderación de Alfredo Becerra. El acceso es libre a todo el público. No se lo pierda.

Museo Casa del Cerro, para dar a conocer cada uno de los espacios de esta histórica casa, tiene agenda abierta para recorridos escolares, interesados pueden comunicarse al teléfono 871-716-50-72.

Planetarium Torreón, como cada martes, llevo a cabo la plática Observación de Constelaciones a cargo de Ignacio Herrera y Blanca Estela Guzmán. No se pierda la plática de la siguiente semana. Interesados comunicarse al teléfono 871-732-29-66 o en su página de Facebook.

Para los amantes del idioma español… ¿Habían personas o había personas? Lo correcto es había personas. Cuando el verbo haber indica existencia o presencia, es impersonal y se conjuga en singular de la tercera persona. Lo mismo sucede con los verbos auxiliares. Hubo muchas personas en la plaza. Espero que no haya más problemas. Puede haber muchos ataques…. Incorrecto: Hubieron muchas personas en la plaza. Espero no hayan más problemas. Pueden haber muchos ataques.