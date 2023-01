De sociales

HOLA, HOLA… Vayan preparándose, a quienes les salió el "Niño Dios" en la Rosca de Reyes… Falta poco, para el día de la Candelaria.

El próximo lunes 23, iniciará una vuelta más al Astro Rey, Maribell Barrera de Murra, lo celebrará en compañía de su esposo Eduardo Murra Farrus, sus hijos Elías, Isabel y Abraham. Estoy segura que desde muy temprano recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

Excelente el programa "A media Mañana" de Marcela Pámanes, en días pasados entrevisto a Maribel Fernández Estrada, quien platicó sobre la fantástica exposición que tiene el Museo Arocena, la obra es de la época Virreinal y son colecciones muy significativas. Nos participó, que los miércoles y domingos, la entrada es gratuita y otro detalle más, se puede acceder al Museo por su puerta principal que es la hermosísima entrada del Casino de La Laguna, sobre la avenida Juárez. No se la pierda, tómese un tiempito y si acude en familia, mucho mejor, los guías están a sus órdenes, pueden hacer el recorrido, tranquilo, pausado y la explicación nos permite entender y disfrutar esos espacios. Visítelo y valore que somos privilegiados en la Comarca Lagunera de tener un museo de esa categoría.

Y ya que hablamos del Museo Arocena, inicia su nuevo ciclo de cine El Delirio Místico, con seis películas de distintas etapas de la historia del cine y que valientemente confrontan los preceptos morales de una época en búsqueda de lo verdaderamente espiritual. Esto será los sábados y domingos de enero y febrero a las 16:00 hrs., en el Auditorio Arocena, la entrada es totalmente gratuita. Para potenciar la experiencia, te invitan a visitar el núcleo temático De bondad y malignidad, dentro de la exposición temporal Símbolo y reino, tres grandes colecciones novohispanas que se actualmente se exhiben en las salas del Museo.

En días pasados culminó su misión en la tierra, el estimado caballero Eduardo Ibargüengoitia Acuña, externo mis condolencias a la familia Ibargüengoitia García, en especial a su esposa Virginia García Vara, a sus hijos Lalo y Katia, Vicky y Gerardo, Regina y Benito, a sus nietos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad les fortalezca por su partida, para él oración y descanse en paz.

El día de ayer, se reunieron en el restaurante El Agave, las amigas de siempre, Cecy Ramírez Hamdan, Lourdes Benavides, Minerva Assaff y Tere Rojas, las ausentes, Marcela Pámanes, Pecky Webb, Rocío Ramírez, Paty Villarreal y la que esto escribe. Disfrutaron deliciosos platillos, acompañados de vinos de buena cepa, amena charla y por supuesto, no podía faltar, un rico postre y aromático café, quedando en el entendido de reunirse pronto.

El maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, nos recuerda que el 10 de febrero será el examen de excelencia para el ingreso a secundaria, bachillerato, licenciaturas e ingenierías. Para más información puede comunicarse al teléfono 871-729-01-56 o en [email protected]

Me uno a la familia Martínez Valdés, por el sensible deceso en días pasados del estimado Sergio Martínez Valdés, en especial a sus hijas Astrid y Alina, así como demás familiares. Sergio, por muchos años, fue la voz de Cimaco y de Plaza Cuatro Caminos en radio, siempre será recordado. Elevo mis oraciones por su eterno descanso.

ATENCIÓN, ATENCIÓN, amables lectores, los invito a que sean más cuidadosos con sus cuentas de redes sociales: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, etc, etc., Pues me he enterado que últimamente han sido hackeadas muchas de ellas, con fines no correctos.

Envío afectuoso saludo a Cristina Matuk, Directora del Museo de los Metales, en Peñoles. Cristina ha tenido una excelente labor y se ha desempeñado de forma exitosa, con gran dedicación y promoción de este gran recinto. Le deseo lo mejor, que así continúe.

El Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra, invita para el próximo viernes 27, en punto de las 11:30 hrs., a la entrega formal de 2 mil planos digitales de la ciudad por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UA de C, para formar parte del acervo del Archivo Municipal, además se llevarán a cabo las conferencias: Poblamiento y Dinámica Demográfica del pueblo de indios de San José del Álamo (Viesca) o los asentamientos en La Laguna, impartida por el Doctor José Gustavo González Flores y Arquitectura Moderna en el Noreste, estrategias para su conservación, por el Maestro José Manuel Rosales. No se lo pierda.

Casa Iñigo invita a su taller presencial de Perdón y Reconciliación, serán 10 sesiones los martes de 17:30 a 20:30 hrs. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-795-93-81.

La Camerata de Coahuila, ya se está preparando para su segundo concierto de temporada, el cual será el viernes 27 de enero en punto de las 20:30 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez. Visite su página de Facebook para conocer más detalles.

El Museo Casa del Cerro, el Instituto Municipal de Cultura y Educación, junto a su Director Antonio Méndez Vigata, invitan a ser parte del 1er Libretón, la campaña de donación de libros con la que se conformará parte del acervo bibliográfico de la biblioteca itinerante Gilberto Prado Galán, que dará servicio en la ciudad y en las zonas rurales del municipio. Se buscan libros en buen estado, que sean de literatura, tanto infantil como juvenil, así como cómics, libros ilustrados, novelas, poesía y cuento. Puede llevar sus donaciones a Paseo Colón los domingos, en el stand de cultura y también a las instalaciones del IMCE, ubicadas en avenida Juárez esquina con Calzada Colón en Casa de Cantera, en horario de 8:00 a 15:00 hrs, durante todo el mes de enero y febrero.

Para los amantes del idioma español. Hacia, preposición. / Van hacia la playa; Hacía, forma de imperfecto de indicativo del verbo hacer / Mi tía hacía pasteles para vender. Asía, forma de imperfecto de indicativo del verbo asir / Asía la copa con las dos manos. Asia, el continente. Agradezco sus comentarios a de [email protected]

¿Sabía usted que… Seguimos con los Jesuitas. Los indios californios eran nómadas, dormían sobre el suelo, y casi nunca tres noches en el mismo lugar. Andaban desnudos, las mujeres con una especie de cinturón y no tenían construcciones. Su alimentación era un prodigio de supervivencia: comían raíces, semillitas que juntaban, algo de pescado o de carne -grillos, orugas, murciélagos, serpientes, ratones, lagartijas, etcétera-, incluso ciertas materias, como maderas tiernas o cuero curtido. El padre Baegert cuenta que una vez vio cómo un anciano indio ciego despedazaba entre dos piedras un zapato viejo y comía laboriosamente luego los trozos duros y rasposos del cuero. Echaban al fuego la carne o pescado que conseguían, sacándolo luego y comiéndolo "sin despellejar el ratón, ni destripar la rata, ni lavar los intestinos del ganado. Más aún, cuenta que en la época de las pitayas (o pitahayas), que contienen gran cantidad de pequeñas semillas que el hombre evacua intactas, los indios juntaban los excrementos, recogían de ellos las semillas, las tostaban y molían y se las comían. Los españoles llamaban esta operación segunda cosecha o de repaso. Los californios tenían tantas mujeres como podían, en ocasión tomadas de entre sus propias hijas. No tenían organización política o religiosa y según fueran guaicuras, pericúes, cochimíes u otros, hablaban diversos idiomas. Eran unos cuarenta mil indios en toda la península, normalmente sucios, torpes y holgazanes. Siendo así la tierra y siendo así los indios, nada justificaba los gastos y esfuerzos enormes que serían necesarios para poblar y civilizar California, empresa que, por lo demás, se mostraba imposible. Aquella tierra presentaba un rostro tan duro y miserable que solamente los misioneros cristianos podían buscarla y amarla, pues ellos no buscaban sino la gloria de Dios y el bien temporal y eterno de los indios. En efecto, los jesuitas, en 1697, entraron allí para servir a Cristo en sus hermanos más pequeños: «Lo que hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Y cuando fueron expulsados en 1767, tenían ya doce mil indios reunidos en dieciocho centros misionales? Continuará…

Hasta la próxima y recuerda:

La muerte para los jóvenes, es naufragio y para los viejos, es llegar a puerto.