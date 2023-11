Mi gente, aquí andamos nuevamente con la pluma bien afilada, o más bien, los dedos veloces, porque esta columna la escribo en mi querido teléfono celular, donde recibo y leo todas sus quejas y sugerencias del deporte lagunero, las que sigo esperando y atendiendo con mucho gusto.

Hubo muchas actividades en los días pasados y eso me da mucho gusto, porque a su vez, me da mucho material de quejas, pues lamentablemente, a bastantes amigos deportistas, así como a sus familiares y amigos, les queda un mal sabor de boca tras las experiencias vividas. Durante el pasado fin de semana se realizaron muy bonitos torneos de beisbol infantil, donde los organizadores reciben a varios equipos de todo el país, generando gran derrama económica para la industria turística de Torreón, hoteles llenos, restaurantes, taxis, en fin, todo muy bien con el dinero fluyendo.

Especial resultó el caso de la Unidad Deportiva Compresora, que lució a reventar y como cualquier instalación deportiva luce con vida, cuando tanto niño corre, grita y juega. En dicha deportiva, ante tal evento nacional, no funcionaron los baños públicos, esa fue la principal queja de los usuarios; además, en días pasados nos hicieron llegar varias quejas de que no dejan que los colonos hagan uso de dicha instalación, el administrador alega que para poder prender las luces para jugar, deben rentar el campo, a pesar de que se cobra entrada a dicho lugar.

También nos mencionan que el administrador es muy prepotente y corre a los niños que intentan ir a practicar deporte y para lo cual fue realizada tal instalación, algo inaudito, porque son niños además, de colonias de sectores que les llaman "vulnerables", donde los chavos necesitan tener espacios y libertades para acercarse al deporte, en lugar de andar en otras distracciones. Se dice que el administrador (Juan Miramontes) es papá de la asistente (Fátima Miramontes) del director del Instituto Municipal del Deporte y que por eso hace y deshace en la deportiva, ojalá el alcalde Román Cepeda ponga atención a este tema.

A lo mejor no es culpa del coach que el señor administrador se comporte de esa forma, pero sí tiene la facultad de solicitarle un mejor trato a los usuarios, porque para eso se invierte en los espacios deportivos, no es posible que no se utilicen, nada más por una actitud de prepotencia. Por otro lado, los ciclistas se quedaron esperados un evento que es toda una tradición en el puente del 20 de noviembre, hablamos del Maratón Cardenche de ciclismo de montaña, el que tuvo que suspenderse en esta edición 2023, por cuestiones que nunca fueron aclaradas.

Desde inicios del pasado mes de octubre, el propio organizador del evento, Ecotur Laguna, dio a conocer que este año no se realizaría la carrera y que quedaría pospuesto para el 2024, además de afirmar que quienes compararon su inscripción y querían pasarla para el próximo año, podrían hacerlo. Algunos ciclistas solicitaron que les devolvieran su dinero de la inscripción y aunque los bancos tardan, al final sí se hicieron esos pagos, pero el gran problema fue para quienes ya habían pagado sus hoteles, siendo previsores, pues las cadenas hoteleras no hicieron devoluciones, lo cual se entiende.

Así, muchos ciclistas foráneos que tenían pensado venir al Cardenche, vinieron igual aunque no hubiera competencia, pues el hotel ya estaba pagado, además de ser muy codiciado, pues además de los torneos de beisbol, hubo también Juegos Lasallistas. La cosa es que muchos ciclistas ni se enteraron de que el evento se habían suspendido, pues luego del aviso en redes sociales el 2 de octubre, no hubo más comunicados; amigos Ecotur, una publicación de Facebook nunca será suficiente, hay que brindarle mejor atención al cliente, que es el deportista.

Ya se la saben, el correo electrónico está a su disposición, abierto para recibir sus quejas y señalamientos, porque esta columna la hacemos entre todos.

Pepe Beto

[email protected]