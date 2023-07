Mi gente, los saludo una vez más con este bonito espacio en el que buscamos soluciones deportivas, en donde alzamos la voz como no se hace en otros lados y en donde tenemos a los mejores subagentes encubiertos, para echar el ojo en todos los rincones de esta Comarca Lagunera, donde se practica deporte y donde hay anomalías por señalar, pero sobre todo, por corregir urgentemente.

Época de vacaciones de verano, por lo que muchas familias laguneras aprovechan para darse una escapada a la playa, aunque otros prefieren lugares turísticos como Pueblos Mágicos, incluso ciudades coloniales y hasta la propia montaña, con la intención de reflejarse, al lado de los suyos.Pero las ligas de futbol soccer amateur en la región no lo piensan así. Resulta que se les ocurre programar liguilla y finales en pleno mes de julio, por lo que los equipos se presentan incompletos o con sensibles bajas en sus planteles.

Esto da pie, a que no se observe el nivel real que presentaron los equipos de las distintas categorías durante la campaña regular, donde cada fin de semana hilvanaron triunfos, pero en la fase decisiva, simplemente fueron eliminados a las primeras de cambio.

Así como se ponen exigentes en cuanto a la elegibilidad de jugadores para poder jugar la liguilla, al completar cierta cantidad de partidos, también deben de tener una mejor planificación en cuanto al calendario de competencia y no finalizar los torneos, en plena época vacacional, ya que también así pasa en diciembre y el efectos de las posadas.

Cada equipo paga su inscripción, credencialización y arbitrajes, por lo que sus capitanes o representantes, deben estar atentos al calendario oficial que se proporcione en cada junta previa antes del arranque de cada torneo.

Para todos sería benéfico, que los torneos no terminen ni en julio ni en diciembre, si no en una fecha en la que todos los conjuntos estén en igualdad de circunstancias en cuanto a sus respectivas plantillas de jugadores.

Es una mera sugerencia, para que luego no les lluevan reclamos, que de acuerdo, no son ustedes, organizadores, quienes deberían recibir esos reclamos, pero pues al final se los llevan, ¿o no?

Les recuerdo que el correo electrónico está a su disposición y esperamos todos sus reportes, esta columna la hacemos todos y la hacemos con harto gusto.