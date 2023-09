De la Central de Autobuses al Estado de La Laguna

Durante septiembre de 1989, a meses de haber iniciado su administración, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, estuvo de visita en los municipios de la región, donde inauguró la Central de Autobuses de Torreón y, al mismo tiempo, fue recibido con la insistente solicitud de la creación de un Estado de La Laguna, dando una respuesta que muchos interpretaron como un rechazo del Ejecutivo federal, pero que no fue totalmente explícita en ese sentido.

LA CENTRAL CAMIONERA

Primeramente y en un breve acto que tuvo una duración de alrededor de quince minutos, el presidente Salinas de Gortari inauguró la entonces conocida como Central Camionera de Torreón, una obra que se construyó con una inversión de 14 mil 700 millones de pesos, según se destacó y quedó impreso en las páginas de esta casa editora.

EL ESTADO DE LA LAGUNA

Posteriormente, el priista fue recibido con la propuesta para la creación de un Estado de La Laguna, siendo 27 organizaciones las que se posicionaron a favor de la misma.

Algunas personas a título personal y otras en representación de sus respectivas agrupaciones se reunieron previo a la visita de Salinas de Gortari en un encuentro convocado por la llamada Coordinación Ciudadana de La Laguna, mismo en el que acordaron que, en términos generales, la constitución de una nueva entidad que agrupara a municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, sería "de gran beneficio en todos los aspectos".

Y como El Siglo informó, "aunque ciertamente muchos opinaron y otros solo se concretaron a escuchar en determinado momento, todos los presentes manifestaron con la mano en alto su apoyo para la realización de este proyecto", dándose el primer paso para encaminarse en el mismo.

Sin embargo, relató también esta casa editora, mucha gente interpeló como un "no" al Estado de La Laguna, parte de las declaraciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, durante su discurso, no despejó dudas, pues no hizo alusión explícita a favor del proyecto, pero sí se centró en la necesidad de promover el desarrollo económico y social de la región.

Durante la intervención del primer mandatario, en una reunión de trabajo en la que se analizó el programa para la Nueva Laguna, Salinas de Gortari dijo:

"La Laguna, compatriotas, ha entrado en un proceso profundo y también irreversible que afectará -positivamente, estoy seguro-, la estructura económica, la calidad de bienestar social y el propio desarrollo político de la región". Y agregó: "Pero el futuro de esta Comarca plantea como requisito indispensable el de la unidad de sus habitantes, en la tarea conjunta de construir una sociedad mejor: unidad en su región, unidad con los estados de los que forma parte. No son tiempos de división territorial, sino de unir esfuerzos para sacar adelante a La Laguna. Unidad que reconozca en la pluralidad su potencial y su valor preciso; la unidad que se construye en un proceso complejo de consensos y acuerdos que modifiquen circunstancias y sumen voluntades".

Tal discurso fue interpretado por muchos como que el entonces presidente de la República dio su negativa para la creación del Estado de La Laguna, generándose luego un intenso debate en el que factores como el impulso al desarrollo regional, los nuevos modelos de descentralización y la idea de una consulta popular para definir la viabilidad del proyecto estarían presentes.

OTROS TEMAS

En su visita a La Laguna, el priista Carlos Salinas de Gortari también abordó otros asuntos como la importancia de la disciplina y la honestidad en el servicio público, instando a sus colaboradores a erradicar inercias y actuar con voluntad comprometida.

Trató, a su vez, el tema del agua como primordial para el desarrollo de la Comarca Lagunera y se comprometió a establecer un grupo de trabajo en los primeros 30 días consecutivos a su visita para definir acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del recurso.

Finalmente, también anunció la actualización y depuración del padrón de usuarios de aguas superficiales y subterráneas, en respuesta a reclamos sobre el acaparamiento y venta de derechos de agua en la región.

