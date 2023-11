De Inglesita

En los últimos días ha sonado que al Everton le quitarán alrededor de 12 unidades por incumplir las normas del Fair Play Financiero al exceder el límite de pérdidas en las últimas tres temporadas en las que pueden incurrir los clubes ingleses. Ahora, Roman Abramovich y su ex Chelsea están en el ojo del huracán también.

Para ser la mejor liga. La que más estrellas tiene. La que más gasta cada seis meses en las ventanas de traspasos, hay que endeudarse. Algunos equipos de más. Otros manchando los procesos. Pero hasta ahora, la Premier parece que procederá con sus investigaciones y el Everton sería el primero en pagar las consecuencias, y de concretarse la pérdida de puntos, muy probablemente terminen por perder la categoría, ya que quedarían con solo un par de unidades.

El Everton no es el único. El Manchester City fue de los equipos que más inyección financiera hicieron en poco tiempo desde hace casi dos décadas. Justamente, ellos enfrentan procesos de investigación por más de cien cargos en este concepto. Justo, la UEFA también habría estado echando el ojo a los de Etihad y se llegó a decir que estarían fuera de competiciones europeas por dos años. A pesar de todo ello, hoy son los vigentes campeones de la Champions y candidato número uno para volver a ganarla.

Y ello nos lleva a pensar lo que en su momento sugirió Florentino Pérez con su Superliga (apoyada por el Big Six inglés) en cuestión de que el futbol como lo conocemos está destinado a desaparecer, dada la enorme diferencia económica entre los clubes. ¿Cómo podemos creer otra vez en los cuentos de hadas para las grandes hazañas, cuando vemos que el City es el mejor plantel del mundo?

SEGUNDO TIEMPO

Y no es sólo el City ni los clubes Estado como el PSG. Sin ir más lejos, podemos ver los casos de deuda del Barcelona, en España. O el mismo Manchester United que no deja de pagar cien millones por cada fichaje “prometedor” que llega a Old Trafford. Tal es la situación de los Red Devils, por ejemplo, que la deuda que tienen es de más de 500 millones de libras, pero el tema con ellos es que los Glazer no quieren vender el 100% del club.

En fin, que lo del Chelsea también llama la atención. Se va sorpresivamente Abramovich luego de estallar el conflicto Rusia-Ucrania por supuestos vínculos y ahora siguen destapándose irregularidades durante su gestión. Si todo eso fuera poco, hay que echar un poco de memoria para recordar todo lo que ha fichado el equipo de Stamford Bridge en las últimas dos temporadas.

Veremos pues si la FA sanciona (y de qué manera) a los Toffees o la UEFA termina por sancionar como verdaderamente corresponde al City, porque claramente no sería sencillo sacar de tu competición al mejor equipo que juega al futbol en todo el mundo y que además, es el vigente campeón.

TIEMPO EXTRA

Roman Abramovich, exdueño del Chelsea, estuvo a cargo del equipo londinense por casi dos décadas. En ese tiempo, hizo pagos mediante paraísos fiscales que no fueron incluidos en las cuentas del club y que estarían vinculados con los traspasos de Samuel Eto’o, Willian y las renovaciones de Eden Hazard o Antonio Conte. Por ello, los Blues podrían perder puntos esta temporada.

Oscar Parra Silva

[email protected]