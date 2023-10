De Inglesita

Es fecha FIFA y aunque parezca que no hay partidos interesantes, estas jornadas de la clasificatoria para la Euro 2024 tiene un par de encuentros muy interesantes que pueden definir plazas. Quedan cuatro jornadas y 18 cupos que pueden irse definiendo ya mismo.

Alemania, que es anfitrión, tiene ya su lugar asegurado. Bélgica, Francia y Portugal recién lo apartaron. Y en tanto, llama la atención que Escocia lidere el Grupo A, seguido de España, que tiene la presión por parte de Noruega ya que está a solo dos puntos. Recordemos que aquí clasifican los dos primeros de cada grupo. Y justamente, España y Noruega se enfrentan este domingo por ahí del mediodía.

Luego, en el B tenemos a Francia que tras ganar a Países Bajos aseguró su lugar. Pero esto significó que Grecia se posicionara en la segunda plaza. La escuadra que levantara la Euro del 2004 se enfrentará a la Naranja Mecánica este lunes en un partido prácticamente de vida o muerte.

Después tenemos a Inglaterra que marcha con calma en el C. Justo ayer ganaron a Australia en un amistoso en el que probaron jugadores, como Tomori, el central del Milán que sorpresivamente no había tenido oportunidad en la pasada Copa del Mundo. Pues este grupo lo complementan Italia, Ucrania y Macedonia del Norte: todos ellos, con 7 unidades y a solo seis puntos de Inglaterra. Mañana los italianos enfrentan a Malta, que no gana ni por error un juego de este grupo, pero el próximo martes tendremos un duelo directo entre el Equipo de la Rosa y los Azzurri.

SEGUNDO TIEMPO

Luego tenemos más grupos pero ciertamente con selecciones que no llaman tanto. Las que de momento están clasificadas son: Turquía y Croacia, Albania y Polonia, Bélgica y Austria, Hungría y Serbia, Eslovenia y Dinamarca, Suiza y Rumanía y finalmente Portugal y Eslovaquia. Justamente por señalar a los lusos, mencionar que Cristiano sigue activo y con cuerda para rato. Ayer anotó un doblete en la victoria que clasificó a su selección, y de jugar la siguiente Euro, será la sexta que dispute: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024.

Y tal parece que será una gran Eurocopa. Sobre todo por las estrellas que están brillando y el nivel de conjunto que muestran las selecciones. Algo que sigue marcando mucha diferencia versus las eliminatorias CONMEBOL, por ejemplo. Sí, esas son las más complicadas sin dudas, pero luego el trámite de los partidos generalmente es bastante áspero y difícilmente hay sorpresas. En Europa, por ejemplo, hablamos de que Escocia podría privarnos de ver a Haaland o a Pedri en la siguiente Euro.

Y es que justo esas figuras son las que queremos ver el siguiente verano en Alemania: Musiala, Bellingham, Haaland, Cristiano, De Bruyne, Yamal, Mbappé, van Dijk, Chiesa, Modric y un largo etcétera de cracks que nos cautivan con su calidad. Eso sí, teniendo el apunte de que Alemania no la está pasando para nada bien actualmente y se espera que hagan un papel cuando menos decente ya que son los anfitriones.

TIEMPO EXTRA

La próxima Euro 2024 sería la sexta que dispute Cristiano Ronaldo. Recordemos que su debut en este torneo fue junto a su gente, en 2004 y que sorpresivamente perdieron la Final ante Grecia. Después, en 2008 y 2012 con la España dominadora; en 2016 cuando por fin levantó este título, y en 2020 (que ciertamente se disputó en 2021 por la pandemia) se quedó en fase de grupos ya que compartían sector con Francia, Alemania y Hungría.