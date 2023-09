De Inglesita

Reflexionando sobre lo último del caso Sancho en el Manchester United, lo que ha pasado con Antony y lo que se definió con Greenwood, valdría la pena evaluar dónde están parados hoy los principales clubes ingleses en cuestión de cantera y cartera.

Porque la situación ha cambiado. Poco queda de aquella Clase del 92 marcada por una generación que dominó Inglaterra y conquistó Europa. Los Beckham, Scholes, Neville, Giggs y compañía, hoy no tienen nada que ver con el Manchester United que ficha por cantidades desproporcionadas prospectos que no hacen más que estrellarse en su paso por Old Trafford.

Y si bien el equipo continúa formando futbolistas y sacándolos al ruedo con el primer equipo, lo cierto es que el ritmo actual de competencia los ha obligado a fichar, fichar y fichar cada seis meses. Por ejemplo, Pogba, Lukaku o Maguire arribaron al United con aproximadamente 24 o 25 años. Todos, terminaron en un rotundo fracaso.

Y contemplando los últimos años, los nombres destacados de los canteranos se pueden resumir a Marcus Rashford, Alejandro Garnacho o Scott McTominay, por decir algunos que forman parte habitual del primer plantel. Otros que están en más equipos de Inglaterra son: Elanga o Dean Henderson. La filosofía de Matt Busby o Alex Ferguson se está olvidando en Manchester.

En tanto, Chelsea, que pudiéramos pensar que no tiene cantera por todo lo que compra en cada mercado, logró conquistar la Champions junto a Tuchel y una buena base de jóvenes canteranos encabezada por Reece James o Mason Mount (hoy en Manchester United. Además, Los Blues tienen un sistema muy amplio de jóvenes promesas que terminan siendo prestadas a distintos clubes del mundo. Justo por eso llama la atención que en su sitio web hay un apartado para ver futbolistas cedidos, que en su mayoría, son futuras promesas. El City no se queda atrás. La gran inversión también está reflejada en la formación. Sin ir más lejos, Foden, Sancho o Palmer son algunos nombres que se han formado en Etihad y que hoy, a excepción de Jadon, son una realidad en la Premier League. De igual forma los de Guardiola apuestan por jóvenes y que terminen de explotar ahí, como es el caso de Julián Álvarez.

Finalmente, Liverpool por ejemplo tiene dos elementos importantes en su once titular que ha evolucionado últimamente Klopp: Arnold y Jones. Ambos, formados en Anfield y que aportan para el conjunto de la rosa. O el Arsenal, que junto a Arteta ha confiado un proyecto exitoso con una base de jóvenes que es un gran ejemplo. Mikel estuvo muchos años pasándola mal, aguantando malos resultados y hoy, es de los principales candidatos al título.

En los últimos años el United ha fichado muchos sub-25 buscando un rendimiento a corto plazo pero con proyección a medio plazo. No ha salido tan bien, puesto que hay nombres como: Pogba, Lukaku, Bailly, Fred, Dalot, James, Fernandes o WanBissaka.