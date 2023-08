De fracaso en fracaso

La palabra "fracaso" puede escucharse muy destructiva, sin embargo, es el adjetivo apropiado para lo que sucedió con Santos Laguna en la Leagues Cup. Fuera de decir que se jugó bien por momentos y que se tuvieron muchas llegadas de gol que terminaron por errarse, el resultado es el mismo y nadie se va acordar de lo que pasó en la cancha, pero sí de la pronta salida y de la manera tan absurda en que fue eliminado el club.

Tal vez en otras circunstancias, este suceso hubiera significado la salida de Pablo Repetto de Santos Laguna, hay que recordar lo que pasó en la última etapa de Pedro Caixinha, pero parece que el proceso del uruguayo va en serio y solo no se cumplió con el primer objetivo trazado, que era trascender en este torneo internacional y buscar un lugar en la Concachampions.

Escuchamos el discurso de Dante Elizalde publicado en redes sociales oficiales del club para solo escuchar cosas que ya sabemos desde hace mucho, que esperábamos que ellos también las supieran, pero todo indica que es una "aspirina" que desea calmar los ánimos y la desesperación de la afición que ya ha comenzado a perder la calma.

Es cierto que no todo está perdido y que solo fue un torneo que dura un mes. El importante debe ser la Liga, la que te da el derecho de existencia en tu país y que debe estar por encima de cualquier objetivo. El corazón de los aficionados está muy herido, pero es una realidad que se tiene que mirar al frente y buscar nuevas metas, dejando en el olvido lo pasado. Es difícil que el aficionado olvide, sobre todo cuando observa que la afición ha pasado a segundo término para directiva y jugadores.

Es momento de buscar hacer comunión entre club y afición, pero sobre todo, hacer funcionar a un equipo que tiene herramientas y sobre todo calidad, es algo que Repetto debe entender, que los jugadores no le están rindiendo al cien en su sistema táctico de jugar con un solo delantero. Es cierto que no por tener más delanteros eres más ofensivo, pero me parece que aquí la frase ya no aplica y cambios se tendrían que hacer. Hay un dicho que se escribe: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".

Para terminar, solo comentar el gran momento que vive Algodoneros de Unión Laguna con este cierre de temporada, hasta ayer 8 ganados de manera consecutiva, parece que finalmente, José Molina le encontró el modo a los jugadores para que este equipo sea una máquina ofensiva, así como el acomodo casi perfecto para los lanzadores que poco han fallado durante las últimas series. No se si sea momento de soñar, pero una sequía de 73 años sin título en la Liga Mexicana podría quedar atrás, claro que se vale soñar.