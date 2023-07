Dan bienvenida a Líderes del Mañana

El Tecnológico de Monterrey campus Laguna le dio la bienvenida a la décima generación de "Líderes del Mañana", conformada por nueve jóvenes laguneros con capacidades sobresalientes, que recibirán una beca del 100 por ciento para que puedan cursar una carrera profesional en esta institución educativa. Lo que se pretende, es dar continuidad a la formación universitaria para el desarrollo de líderes transformadores que generen un impacto social.

En una ceremonia celebrada en las instalaciones del Tec campus Laguna, las y los estudiantes recibieron el diploma que les acredita como parte de la décima generación de Líderes del Mañana. Estuvieron acompañados de familiares y representantes de las instituciones educativas de las que egresaron de nivel preparatoria.

Los nuevos estudiantes cursaron sus estudios de bachillerato en los estados de Coahuila y Durango y son:

Emilio Callejas López, egresado del Instituto José Vasconcelos; Ixcoatl González Alemán, egresado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Linda Alejandra Morquecho Macías, egresada del Instituto 18 de Marzo; Daniela Arellano Quiroz, egresada del Instituto Vasco de Quiroga; Cristopher Eduardo Alanís Ibarra, egresado del Instituto José Vasconcelos; Yahir Rafael Rocha Camacho, egresado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 4; Víctor Abel Camacho Rodríguez, egresado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 4; Luis Jared Martínez de la Torre, egresado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 47 y Cecilia Alexandra Soto Andrade, egresada del Centro de Bachillerato de Durango la Forestal.

La ceremonia fue encabezada por Alberto Allegre del Cueto, presidente del Consejo de Educación y Tecnología de La Laguna A.C. (ETLAC); Eduardo Javier Arrambide Leal, director general del Tec de Monterrey campus Laguna; Elisa López García, líder de Oficina Torreón-Saltillo de Sorteos Tec; y Pedro Antonio Martínez Acosta, director de la Escuela de Negocios.

Alberto Allegre del Cueto, presidente de ETLAC, felicitó a las y los nuevos Líderes del Mañana en nombre de sus compañeros consejeros y de todo el Tec de Monterrey. También, los exhortó a tomar esta gran oportunidad. "Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan no regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Esta es una de sus oportunidades, tómenla y aprovéchenla. Para hacerlo no deben hacer las cosas diferentes, ustedes vienen haciendo las cosas muy bien", dijo.

Fue en 2013, en el marco del 70 aniversario del Tec de Monterrey, cuando surgió la iniciativa Líderes del Mañana, programa creado con apoyo de Sorteos Tec y donantes particulares como EXATEC y particulares.

Hoy, a casi 80 años de la fundación de la institución educativa se da la bienvenida a 221 jóvenes con esta distinción, sumando así mil 949 estudiantes que han recibido el apoyo del 100 por ciento para estudiar en el Tec sin costo alguno.