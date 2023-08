Dádivas y pobreza

El presidente ha afirmado que, gracias a las acciones de su gobierno, ha disminuido la pobreza en nuestro país. Hasta hace poco, en realidad, no había indicios de que ello hubiera ocurrido. Al contrario, la información estadística señalaba lo contrario: un incremento producto, en buena medida, del desplome de 2020 debido a la pandemia y al cierre de la economía durante varios meses en ese año.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, que se dio a conocer a fines de julio, ha mostrado por primera vez un cambio de tendencia y una reducción de la pobreza. Los avances son producto más de los subsidios del gobierno y de las remesas que de una mejoría en la actividad económica del país. Esto enorgullece a López Obrador, quien piensa que las dádivas gubernamentales son la mejor manera de combatir el problema, pero preocupa a quienes consideran que la única forma de mitigarla permanentemente es generar una economía más productiva.

La información del presidente es correcta. Según la encuesta del INEGI, el ingreso del 10 por ciento más pobre de la población subió de 11 mil 183 pesos trimestrales en 2018 a 13 mil 411 en 2022. Es un aumento de 18.3 por ciento en términos reales (los pesos están ajustados al poder de compra de 2022). La cifra de avance de los más pobres supera el 11 por ciento de la población en general y el 7.8 por ciento del decil más rico. Ha habido también una disminución de la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, tanto antes como después de considerar las transferencias gubernamentales.

No hay duda de que los programas sociales gubernamentales han aumentado de manera significativa en los últimos años. También las remesas. Esto ha ayudado, efectivamente, a millones de familias que se encuentran en los niveles de ingresos más bajos de la población. La pregunta es si esta es la solución a largo plazo.

“La mejor política social es la política económica”, afirma la doctora Graciela Teruel, autora del libro Dinámicas de la pobreza en México. Para salir de la pobreza de manera permanente se requieren empleos productivos que paguen salarios dignos. Las simples dádivas del gobierno o las remesas no ayudan a resolver las causas de fondo de este fenómeno social. Al contrario, pueden profundizarlo al eliminar los incentivos para el trabajo y la construcción de prosperidad.

El presidente afirma que ha incrementado los recursos que dedica a los programas gubernamentales porque ha logrado grandes ahorros en su lucha contra la corrupción. No hay ninguna indicación, sin embargo, de que ésta se haya reducido. Las compras consolidadas de medicamentos que realizaba el IMSS, por ejemplo, se suspendieron en 2019 porque había supuestos casos de corrupción, pero el resultado fue encarecer las compras y generar un desabastecimiento de medicinas que antes no existía, sin que se haya presentado una sola denuncia formal contra nadie. Hemos visto deterioros en la calidad de los servicios de educación y salud, pero no ahorros por el combate a la corrupción.

El político laborista británico Tony Blair decía que, para construir una sociedad más próspera y equitativa, había que tener “educación, educación, educación”. El presidente López Obrador tiene otra filosofía: hay que repartir “dádivas, dádivas, dádivas”. Me parece un error. Hay momentos en que los programas sociales pueden ser un apoyo indispensable para quienes menos tienen; pero si no se genera riqueza, con inversión y trabajo, no se superará nunca la pobreza.