Cumple 3 Laguna Jazz una década sobre escenarios

El año 2012 compuso una nueva sonoridad en medio de la ola de violencia que vivía La Laguna. En un bar del centro de Torreón se comenzó a tocar jazz en las noches de los miércoles. El proyecto conformado por músicos que mantenían su trabajo de planta en grupos de otros géneros, comenzó a tener aceptación. Entonces hablaron entre sí y decidieron darle formalidad a la banda en 2013, así nació 3 Laguna Jazz.

El baterista Tomy Nájera visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón tres días después de haber celebrado el décimo aniversario de 3 Laguna Jazz, para lo cual se realizó un concierto el pasado 19 de septiembre sobre el escenario del Teatro Isauro Martínez (TIM).

Tomy Nájera recuerda la primera alineación del grupo estuvo conformada por Carlos García en la guitarra, Fer Hernández en el bajo, Beto Nájera y él mismo en la batería. No obstante, García decidió abandonar el proyecto antes de que este se consolidara y así se invitó a Kiko Santacruz, guitarrista de Tropicalísimo Apache.

“Esa formación, a partir de Kiko Santacruz, fue la más estable y prácticamente es la que está ahorita. Nuestro bajista, Fer Hernández, estaba estudiando para ser maestro, le dieron su plaza y se tuvo que salir, más o menos, en 2014, y luego entró Hugo Monsiváis, quien continúa hasta la actualidad”.

El nombre de 3 Laguna Jazz hace referencia a las tres ciudades más grandes de la región: Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. “De hecho, nuestro primer disco (Moreleando) tiene de portada al Cristo de las Noas, la estrella del Cerro de las Calabazas y el avión de Francisco Sarabia, representando las partes más importantes de las ciudades”.

El grupo continúo tocando con éxito en los miércoles de jazz dentro del bar. Su público se nutrió de todas las edades, desde jóvenes hasta personas adultas. Por tal motivo, los músicos decidieron organizar su primer magno concierto. Se eligió al Teatro Nazas como sede y se invitó a músicos importantes de la región. Tal evento les permitió ser uno de los 106 nominados a las Lunas del Auditorio de 2015.

FOTOS: Enrique Castruita/ El Siglo de Torreón

“Ese concierto que hicimos en el Nazas fue un éxito y a raíz de eso nos nominaron a las Lunas del Auditorio. Has de cuenta que de repente me habla el trompetista, que en aquel tiempo era Edgar Flores, me habla y me dice: ‘Maestro, nos nominaron a las Lunas del Auditorio’. ¡Yo pensaba que era una broma! ¿Cómo íbamos a estar nominados? Y sí, nos mandaron la carta de las Lunas del Auditorio”.

3 Laguna Jazz recibió su nominación en la categoría Jazz y Blues, junto a Chris Botti, Joss Stone, Michael Bublé y Paté de Fuá. Eso significó un gran aliciente. El grupo realizó una campaña de donación para financiar su traslado a Ciudad de México y logró asistir a la ceremonia de premiación realizada en octubre de 2015.

“Cuando regresamos de allá, nos dimos cuenta de que la gente nos estaba ubicando, porque en Ciudad de México había un jazz de lujo. Fue bien raro. Hablé con Kiko Santacruz, entré él y yo tomamos las decisiones, y decidimos grabar nuestro primer disco, que se llama Morelando”.

El álbum constó de ocho composiciones inéditas y fue boleto para que 3 Laguna Jazz recibiera invitaciones para presentarse en lugares Chihuahua y Xalapa.

“Pero a veces este proyecto se nos dificulta moverlo, porque todos los músicos tienen sus trabajos con otros grupos de planta: Kiko Santacruz y Beto Nájera tocan con Tropicalísimo Apache, yo toco con los Cumbia Toms y Hugo Monsiváis toca con un grupo norteño”, explicó Tomy Nájera.

Sonidos de libertad

Tomy Nájera relata que la decisión de ser baterista se la debe al jazz. Recuerda que desde niño escuchaba el género gracias a su padre y el solo de batería que habita en la pieza Take Five, de The Dave Brubeck Quartet, simplemente lo maravilló debido a su ritmo de 5/4, una medida extraña en la música.

“Como no vivimos del jazz, pero sí tenemos nuestros trabajos estables en otros grupos, eso nos ha permitido estar tocando jazz. Todos en nuestros grupos tocamos las mismas canciones durante mucho tiempo y en un momento se hace tedioso, pero llegas acá a tocar jazz y como que te liberas, como que te liberas, como que te desestresas de toda tu rutina del fin de semana”.

FOTOS: Enrique Castruita/ El Siglo de Torreón

El baterista también afirma que tocar jazz les permite estar actualizados en la música. Pues se trata de un género que, sí, brinda libertad a través de la improvisación y las distintas escalas que emplea, pero también exige un alto grado de estudio por parte de los intérpretes.

“Te mantiene dentro del estudio musical. Oír música nueva de jazz también eso nos ha ayudado. Es un género que te exige tener cierta capacidad en tu instrumento”.

El concierto de aniversario de 3 Laguna Jazz en el TIM, tuvo de invitados a músicos como el saxofonista Juan Barrios, el trompetista Jacob Espino y la cantante Karen. Aunque el grupo cuenta con repertorio original, debido a las agendas de los integrantes se decidió llenar el programa con música mexicana, obras de Bill Frisell, The Beatles y se otorgó un espacio para el blues.

Próximamente, se buscará replicarlo el concierto en escenarios Gómez Palacio y Lerdo.