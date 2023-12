Cuestionan comerciantes de Madero venta de pirotecnia

Con el argumento de que no hay ninguna instrucción sobre la prohibición de la venta de pirotecnia, en el municipio de Francisco I. Madero se instalaron puntos de venta y algunos están a cargo menores de edad, por lo que comerciantes manifestaron su inconformidad, ante el temor de que se registre un accidente.

Lo anterior lo dio a conocer la representante de la Cámara de Comercio, Perla García Aguilera, quien dijo que la situación fue expuesta a representantes de las corporaciones policíacas, la cual dijo ha sido ignorada, cuando en años anteriores estaba prohibida la venta de ese tipo de mercancía, incluso se realizaban operativos para detectar que de manera clandestina se ofrecieran en las negocios de la zona centro o misceláneas, en ejidos y colonias.

La preocupación que hay entre los comerciantes, incluso de la misma ciudadanía es el que se registre un accidente, como el de principios de 2023, en donde un joven perdió la vida al manipular un “palomón”.

“Algo muy importante que se tiene que decir y es que hemos visto un incremento en la venta de pirotecnia en Madero, desconozco si en otros municipios este permitido y como Cámara de Comercio ya tuvimos un acercamiento con las corporaciones de seguridad y han hecho caso omiso y nos preocupa por la seguridad de los que aquí vivimos, por que hace casi un año hubo un hecho muy lamentable donde murió un joven y no entendemos esa parte de no regularlo, por que ahorita en la banquetas vemos pirotecnia por todos lados”.

La representante de Canaco, dijo que, si se supone que en Coahuila está prohibido, por qué en Madero no se hace algo al respecto, considerando además que la zona comercial está abarrotada por las compras de último momento, que ocurra algún accidente, pues repitió que se observa que en las mesas donde se ofrece la mercancía hay menores de edad.

“Vemos las mesitas, que están accesibles para cualquier persona y no vemos a ninguna autoridad pidiéndole la documentación para vender y vemos algunos son menores de edad, que no están bajo la supervisión de sus padres o de un adulto y es mayor el riesgo de que pase algo y te digo lo hemos hablado con las autoridades y nos dicen que no hay ninguna indicación de que sea prohibida la venta de pirotecnia y pudiera haber una coyuntura por el cambio de gobierno estatal, pero se supone que también lo debe vigilar los elementos de la Policía Municipal o la Guardia Nacional”, declaró la entrevistada.

Antecedente

La primer semana de enero del 2023 un joven de 22 que manipulaba pólvora, perdió un brazo e ingresó a un hospital en Torreón en donde días después perdió la vida.

El accidente se registró en un domicilio localizado en la colonia Nuevo Linares y en su momento las autoridades confirmaron que el muchacho se encontraba con familiares, en la cocina de su casa y había fabricado al maniobrar un “palomón”, le explotó arrancándole la mano izquierda provocándole además exposición de vísceras.

Los familiares solicitaron auxilio a la línea de emergencia y acudieron agentes de las distintas corporaciones del Estado y del municipio, además del personal de Bomberos y de la Cruz Roja.