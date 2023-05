Cuarteto ARBAT vivirá la música de The Beatles

Con un recital que será ofrecido en el Salón Claret, anexo a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María (avenida Mayrán 190), el Cuarteto Arbat vivirá este domingo 28 de mayo la sonoridad de la música de The Beatles.

Será a partir de las 12:00 horas cuando la maestra Natalia Riazanova (violín), Sheily López (violín), Marco Sánchez (viola) y Paola Carrillo (violonchelo), inauguren una serie de conciertos programados bajo el título Family Concerts en Torreón Jardín, que se efectuarán durante siete oportunidades entre mayo y diciembre de 2023.

El programa para este fin de semana incluye piezas icónicas de The Beatles como She loves you, Let it be, A hard day’s night, Yesterday, Penny Lane, Help, Eleonor Rigby y demás canciones del cuarteto de Liverpool.

Se indicó que el concierto tendrá un ambiente familiar, en un espacio con cómodas butacas, aire acondicionado, amplio estacionamiento y excelente educación.

Las entradas pueden solicitarse vía WhatsApp al número 871 235 3524 y en las oficinas de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, a un precio general de $150 pesos.

Cabe destacar que la Academia Tchaikovsky es también partícipe de este proyecto.