Cuarteto ARBAT interpretará canciones de ABBA y Bee Gees

El Cuarteto ARBAT, fundado por la maestra Natalia Riazanova, realizará este domingo 2 de julio su segundo concierto de la serie Family Concerts en Torreón Jardín, al interior del Salón Claret que está anexo a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

Esta segunda tarde musical, que comenzará a partir de las 12:00 horas, estará dedicada a la música setentera de las agrupaciones ABBA y Bee Gees, que desde aquellos años han acompañado a varias generaciones.

Se indicó que entre el repertorio a ejecutarse estarán las canciones How deep is your love, Stayin alive y Words de los Bee Gees, así como Dancing queen, Mama mia y Chiquitita de ABBA.

Natalia Riazanova indicó que la presentación pretende ofrecer un domingo familiar y agradable, así como crear un espacio de convivencia para nuevos públicos que puedan disfrutar de estas versiones de la música de los siglos XX y XXI para cuarteto de cuerdas.

Además de la maestra Riazanova (violín), el Cuarteto ARBAT está integrado por Sheily López (violín), Marcos Sánchez (viola) y Paola Carrillo (violonchelo).

La entrada para este segundo concierto tendrá un precio de $150 pesos por persona, se puede comunicar al 8712353524 y lo recaudado se destinará a las necesidades de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

Esta presentación también es organizada por la Academia Tchaikovski A.C.