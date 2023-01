Cruce de datos mejora búsquedas de desaparecidos en México

Por el cruce masivo de datos entre bases de información gubernamental, se han logrado cerca de 50 mil posibles coincidencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), según Javier Yankelevich, funcionario de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En ocasiones, acotó, más de un indicio corresponde a la misma persona.

Es un trabajo casi arqueológico, comentó el titular de la Dirección de Operaciones de Búsqueda en una entrevista difundida por el proyecto Adónde van los desaparecidos obtenida por el diario Reforma, en el que se excava entre muy variados registros de vida y de muerte y que comienza a dar resultados.

“Creo que es muy importante entender que una parte del problema de la desaparición en México es un problema de datos”, remarcó.

Existen, advirtió, diversas dificultades para el cotejo de la información.

Muchas bases de datos que podrían contener información sobre las personas desaparecidas, explicó, no tienen diccionario -un documento clave para entender qué incluye la base- y no están estandarizadas, por lo que no se pueden compartir fácilmente entre instituciones.

Además, indicó, en muchas ocasiones el personal que recopila la información no cuenta con una capacitación adecuada para manejar bases de datos.

El equipo encabezado por Yankelevich, de apenas 10 personas, consulta múltiples fuentes y bases de datos -que incluyen desde papeles garabateados por sepultureros hasta sistemas informáticos institucionales conmillones de registros- con el objetivo de encontrar personas desaparecidas, con vida o sin vida.

Los indicios han surgido de diferentes fuentes.

Desde su creación en 2020, explica el proyecto, el Módulo de Fosas Comunes ha sido cruzado con el RNPDNO en siete ocasiones y así se han identificado más de 800 coincidencias.

Este solo es el inicio, acota, de un proceso de evaluación caso por caso para verificar cada una.