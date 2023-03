CFE corta la luz al pozo Almendros de Torreón; Municipio aclara que corresponde al Estado

Por adeudo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio eléctrico al pozo Almendros del Simas Rural, ubicado en la colonia Quintas San Antonio, en la calzada Juan Agustín Espinoza y el bulevar De los Grandes Pintores.

Al respecto, el alcalde Román Alberto Cepeda González, dijo que el Municipio se mantiene en comunicación con el organismo dependiente del estado para que, en caso de ser necesario, se procediera a una interconexión con la red de la ciudad y que no se afectara a los vecinos de ese sector.

El edil garantizó que en lo que corresponde a su administración, no se ha registrado ni habrá ningún tipo de suspensión por falta de pago a CFE.

"No es un tema de Simas (Torreón), Simas no tiene problema, es un tema del Sistema Intermunicipal de Agua Torreón-Matamoros, no es un tema del Municipio, no tiene nada que ver con el Municipio de Torreón, nos ocupa y nos preocupa todo lo que pase, estaremos atentos, llevamos muy buena relación pero, en términos administrativos y operativos, es muy independiente", expresó.

El edil señaló que personal del Simas Torreón ya estaba en comunicación con el organismo estatal de aguas para brindar el apoyo, de existir alguna afectación a la ciudadanía en dicho sector, sin embargo, indicó que "los números son de ellos, no son de nosotros", en términos del adeudo que causó la suspensión del servicio en el pozo.

"Todo lo que pase en Torreón me preocupa y me ocupa, ya está Eduardo Terrazas (encargado del despacho de la Gerencia General de Simas) en comunicación con la parte del Sistema Intermunicipal para ver en qué podemos ayudar nosotros en cuanto a que no se queden sin agua, pero al final es una responsabilidad estrictamente de parte del Sistema Intermunicipal, no de Simas Torreón", reiteró el alcalde.

POZOS DE AGUA

Hay 90 pozos en el área urbana, que corresponden al Simas Torreón, 18 en el Simas Rural, que depende del CEAS. Aunque El Siglo de Torreón buscó a los funcionarios de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, no fue posible encontrarles para conocer el detalle del adeudo con la CFE.

Cabe señalar que esta no es la primera falla que se registra en el servicio que brinda el Simas Rural en Torreón. Recientemente, el director técnico de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila reconoció que los tres filtros para la remoción de arsénico que se colocaron en los pozos del Simas Rural no funcionan debido a la falta de mantenimiento y los costos operativos.

El funcionario dijo que la gente en sectores que toca a los pozos como La Unión y Granada, reciben agua con cloración pero no con filtración, por lo que no es apta para ingerir, y no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) de salud, que establece un límite máximo permitido de arsénico de 0.025 miligramos por litro. No obstante, indicó que la mayoría de la gente ya no acostumbra tomar agua del grifo, sino que compra purificada o tiene su garrafón. Dijo que son 29 filtros en total los que se instalaron en el sexenio federal anterior y que los que están en los pozos del Simas Torreón sí están funcionando adecuadamente.

También, en la comisión del Agua del Cabildo de Torreón se han abordado quejas en relación al servicio de Simas Rural, pues el Simas Torreón atiende prácticamente todo el drenaje del otro, lo que genera un incremento en los costos de operación para la conducción y tratamiento de las aguas residuales. El organismo operador está en condiciones técnicas para absorber las colonias que están en este municipio y que son usuarios del organismo rural, es decir, que sería viable que se entregara al Municipio la parte que le corresponde a Simas Rural, que es del estado.

En algunos casos, a partir de una calle, hacia el oriente es Simas Rural y al poniente es Simas Torreón.

El alcalde dijo que el corte de energía al pozo es una responsabilidad de parte del Sistema Intermunicipal, no de Simas Torreón. (FERNANDO COMPEÁN)