"Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura., pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón".

1 Samuel 16:7

El presidente López Obrador reconoció tácitamente ayer cuál es el impulso en el corazón de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que lo ha llevado a lanzar su candidatura presidencial. El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), dijo, puede atraer un respaldo importante de la clase media y se congratuló de que esto le quite votos a la oposición.

"Hay mucho encono, coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puede mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman, porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva".

No sé si López Obrador le pidió explícitamente a Samuel que se postulara, pero la candidatura le queda como anillo al dedo al presidente. El objetivo de AMLO no es solo ganar la Presidencia, que considera ya segura con Claudia Sheinbaum, sino lograr una mayoría calificada en el Congreso que le permita cambiar la Constitución a discreción y eliminar la autonomía del poder judicial. Para esto necesita no solo la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde, sino una candidatura separada que le robe votos a la oposición.

Samuel ha estado dispuesto a desempeñar el papel de esquirol, pero no quiere perder el control de Nuevo León, estado al que sabe que tendrá que regresar porque no ganará la carrera presidencial. Su aspiración, si acaso, es desplazar a Xóchitl Gálvez del segundo lugar. Cuenta para los dos esfuerzos con el respaldo de López Obrador y de su maquinaria política.

En el esfuerzo por hacerle el trabajo sucio al presidente sin perder el control de Nuevo León, Samuel ha estado dispuesto a todo. Ante los fallos del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, que han ratificado que solo el Congreso de Nuevo León tiene la facultad constitucional para nombrar a un gobernador interino, consiguió un amparo de un juez laboral de la Ciudad de México que dijo que el secretario de gobierno, Javier Navarro, debe ser nombrado gobernador interino por su ¡derecho al trabajo! Como el Congreso de todas maneras decidió designar al interino el 29 de noviembre, el gobernador mandó una horda de porros para dar un portazo y forzar la suspensión de la sesión, cosa que no lograron. Samuel mintió cuando afirmó que los intrusos violentos eran del PRI y el PAN, como si no fueran estos los que estaban buscando la votación, pero ya varios han sido identificados como militantes de MC. El propio Dante Delgado, presidente nacional del partido, mintió cuando afirmó que el nuevo gobernador interino, Luis Enrique Orozco, fue electo con "actos vandálicos, ilegales y antidemocráticos". En realidad, los vándalos fueron los emecistas que dieron el portazo.

"Al más puro estilo de la vieja política -dijo Samuel este 30 de noviembre--, elementos de la fiscalía PRIANISTA en Nuevo León irrumpieron en el pleno del Congreso, armados, intimidando y agrediendo a los diputados. Así nombraron ilegalmente como gobernador interino al vicefiscal". Olvidó que los policías ministeriales que ingresaron al recinto lo hicieron a petición del presidente del Congreso, Mauro Guerra, con el fin de contener a sus porros. En ese mismo video el gobernador ofreció una confesión de parte sobre la razón de su campaña presidencial: "Esto es un reflejo, un síntoma, de que ya mandamos a su candidata a tercer lugar".

Samuel no oculta que su función es debilitar a la oposición. Ya no solo el Señor de Palacio sabe lo que hay en su corazón, todos podemos verlo.

VERDES

El gobierno de México utilizó recursos etiquetados como "verdes" en los compromisos internacionales para operativos de seguridad de la Marina, distribución de leche y apoyos a los combustibles fósiles. Esto es simplemente un engaño.

