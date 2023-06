Coparmex llama a nuevas inversiones para evitar apagones en México

Ante la ola de calor y el mayor uso de aire acondicionados se genera una alta demanda de electricidad que provoca apagones en distintos puntos de México, por lo que es necesario invertir en el Sistema Eléctrico Nacional para asegurar que no haya fallas en el suministro de electricidad, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

A pesar de que el gobierno federal negó que existan apagones o que se tengan problemas de suministro, la Coparmex afirmó que la declaración de alerta del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) debe llevar a la Comisión Reguladora de Energía y al Cenace a permitir la entrada de nuevas centrales eléctricas del sector público y privado para que no haya un déficit de electricidad.

"Esta situación es preocupante, toda vez que conlleva pérdidas económicas en los sectores de manufactura, automotriz y para los servicios en general que utilizan la energía eléctrica como insumo básico; además de las afectaciones a los hogares y el riesgo que representa para la vida el incremento en las temperaturas originadas por el cambio climático", añadió la Coparmex en un comunicado.

La declaración de alerta del Cenace por tenerse un margen de reserva operativa menor al 6%, al registrarse un récord de consumo de 52 mil megawatts significará que el gobierno utilizará plantas a base de carbón, diésel o combustóleo, lo que hace urgente que participen las plantas de energías verdes del sector privado.

"Es importante mencionar que CFE Transmisión y Distribución no ha incrementado su capacidad de transformación y no ha integrado nuevas centrales eléctricas de generación, por lo que, si no invierte en el sistema e incluso no permite la participación privada en la generación de energías verdes, se pondrá en duda la capacidad del SEN (Sistema Eléctrico Nacional), lo que podría afectar las decisiones de las empresas que quieren aprovechar la oportunidad del "nearshoring", explicó.

Aseguró que advirtieron con "anticipación que la falta de inversiones e infraestructura de distribución y transmisión que hemos atestiguado en los últimos cuatro años, así como la detención arbitraria de la entrada de nuevas centrales eléctricas, tendría consecuencias severas".