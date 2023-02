'Contradictorias', declaraciones de AMLO en el tema de Tesla y el agua, señala Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, calificó "contradictorias" las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respecto a la instalación de Tesla, considerando los proyectos muy grandes para resolver problemas de abastecimiento de agua potable tanto en Nuevo León como en Coahuila.

"Creo que todas las entidades federativas, sobre todo las del norte, tenemos áreas de oportunidad para que se establezca Tesla en el norte del país", manifestó Riquelme Solís.

Además, indicó que en su experiencia como político nunca había visto que el Gobierno federal vetara a un estado con una inversión; reiterando que es contradictorio y violatorio de los derechos de la entidad federativa.

El gobernador de Coahuila consideró que el Gobierno federal debe estar para apoyar a los estados, y, "si Tesla está buscando el norte del país, no veo por qué el interés de estarlo desviando hacia el sur-sureste de nuestro país".

"Yo creo que estas son áreas de oportunidad que se dan pocas veces, la llegada de Tesla es un área de oportunidad muy grande para el norte; además, tenemos todas las ventajas competitivas que requiere Tesla para que sea un proyecto exitoso y, sobre todo, la mano de obra calificada. Los volúmenes de agua que requiere Tesla no es algo preocupante", dijo el gobernador del estado de Coahuila.

EN CONTEXTO

Este viernes, en su conferencia mañanera y al señalar que no se permitirá una crisis como la que se vive por la contaminación del agua con arsénico en las ciudades de La Laguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no se otorgarán los permisos necesarios para la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León.

AMLO advirtió que su Gobierno no dará los permisos para que la planta de la automotriz Tesla sea instalada en el estado de Nuevo León, pues afirmó que "no es factible si no hay suficiente agua".

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano insistió en que "no hay agua" en Nuevo León, argumentando que la planta que Tesla busca instalar en México debe estar en otro estado donde sí haya este recurso.

"Si no hay agua, no. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible", dijo AMLO, quien aseguró que en La Laguna se padece una crisis por la contaminación con arsénico derivada de permisos que se entregaron a las empresas para la explotación del recurso con la siembra de forrajes.