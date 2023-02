AMLO niega permisos para Tesla en Nuevo León; señala la crisis del agua y el arsénico en La Laguna

Al señalar que no se permitirá una crisis como la que se vive por la contaminación del agua con arsénico en las ciudades de La Laguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no se otorgarán los permisos necesarios para la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León.

En su conferencia mañanera de este viernes, AMLO advirtió que su Gobierno no dará los permisos para que la planta de la automotriz Tesla sea instalada en el estado de Nuevo León, pues afirmó que "no es factible si no hay suficiente agua".

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano insistió en que "no hay agua" en Nuevo León, argumentando que la planta que Tesla busca instalar en México debe estar en otro estado donde sí haya este recurso.

"Si no hay agua, no. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible", dijo AMLO, quien aseguró que en La Laguna se padece una crisis por la contaminación con arsénico derivada de permisos que se entregaron a las empresas para la explotación del recurso con la siembra de forrajes.

Mostrando un mapa de las zonas con mayores problemas hídricos a nivel nacional, el presidente dijo que "no podemos seguir con la misma política, por ejemplo, lo que se hizo en La Laguna, que se opta por la siembra de la alfalfa, que requiere de mucha agua, y se desarrolla económicamente...; sin embargo, se va agotando el agua, se van agotando los acuíferos, entonces, cada vez, hay que perforar a más profundidad, dos mil metros, y ya el agua que está a mayor profundidad, ya es un agua con arsénico".

"Entonces, el único lugar en México y yo creo que de los pocos en el mundo, en donde hay plantas de tratamiento para quitarle el arsénico al agua es en La Laguna, imagínense eso, y, además, ya con problemas de salud graves", refirió, señalando que ante esta situación se está realizando una inversión en el proyecto de Agua Saludable, con el cual se busca garantizar el abasto de calidad del vital líquido para los pobladores de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios de la región lagunera, donde se prevé una visita del presidente para el próximo 12 de marzo.

Así, AMLO retomó el caso de Tesla y Nuevo León, advirtiendo que "no se trata de crecer por crecer", por lo que señaló que "se tiene que cuidar el tema del agua" y la inversión de la planta automotriz debe llegar a donde se disponga de este recurso.