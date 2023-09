'Continuidad de Morena representa más pobreza y muertos', dice Alejandro Moreno

La continuidad que pretende Morena en el poder sólo representaría más pobreza, muerte y destrucción en México, advirtió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En un mensaje que publicó en redes sociales, el dirigente nacional del tricolor cuestionó que Morena se atreva a decir que quiere continuidad cuando sus gobiernos sólo ofrecen tragedia y desgracia para el país.

"La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos", expresó.

A través de un video, el dirigente PRI señaló que la continuidad en el gobierno representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del Metro caídas, más muertos, menos apoyos al campo y más fosas clandestinas.

"Continuidad representa que no haya medicinas, que no haya empleos, y que no haya posibilidad de vivir mejor", sostuvo.

Alejandro Moreno insistió en que "continuidad representa muerte y destrucción. Eso es lo que representa este gobierno".