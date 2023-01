Considera CIJ acertadas reformas a Ley Antitabaco

Porque el consumo del tabaco y el alcohol aumentan la probabilidad de adentrarse en el mundo de las drogas, el Centro de Integración Juvenil en Torreón (CIJ), consideró como acertadas las reformas que sufrió La Ley Antitabaco.

Fue apenas el 15 de enero de este 2023, que entraron en vigor las nuevas disposiciones para el consumo del tabaco en el país, tales como el prohibir fumar en espacios públicos incluso si están abiertos, así como su exhibición directa o indirecta de productos del tabaco.

Cecilia Martínez López, encarga de la dirección del CIJ en Torreón, explicó que no se trata de una nueva ley sino de logros que se han venido teniendo desde el 2008, que explicó que no van en contra de los fumadores sino que buscan la protección de quienes no lo son.

Explicó también que el 75 por ciento de la toxicidad del cigarro está en el humo del tabaco, al contener además, más de 4 ml sustancias que no solo son dañinas para los fumadores activos, sino también a los pasivos.

"El objetivo principal es proteger a los no fumadores, pero también es cierto que quienes inician en el consumo del tabaco tienen más probabilidad de engancharse o buscar otro tipo de sustancias que también se consumen vía inhalada".

Aunque explicó que en el caso del estado de Coahuila, algunos de los consumidores de drogas ilegales, no han comenzado con el tabaco sino de forma directa con la marihuana.

Por lo que se mantiene a la cabeza como la droga ilegal de inicio de preferencia para los consumidores, mientras que las drogas legales, siguen siendo el tabaco y el alcohol.

Martínez, comentó que dentro de los logros que se han tenido con la Ley Antitabaco, está el que despertó entre los fumadores, la percepción de riesgo, aunque sea en un bajo porcentaje.

"Gente que no tiene la percepción de riesgo y dice que no por su consumo de alcohol y tabaco 'voy a usar drogas, no determina', pero aumenta la probabilidad".

Y aseguró que mientras a más temprana edad se tenga contacto con las drogas "socialmente aceptadas", como lo son el alcohol y el tabaco, mayor será el riesgo de caer en las ilegales.

Razón por la que se espera que con los cambios a la Ley se pueda generar en los consumidores, esa percepción de riesgo, "que si bien no ha desarrollado la adicción se limite más, hay más restricciones, si es fumadora, pensar en dejar de fumar o disminuir. Y a los que nos son fumadores, estar convencidos que no conviene fumar tabaco pero también debemos defender nuestros espacios", recalcó.