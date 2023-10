Consejo directivo de PVC 'no llegó a nada'

"No llegaron a nada". Después siete horas de supuesto diálogo entre el Consejo Directivo (una representación de docentes y alumnos) de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) de Torreón, el pasado jueves 12 de octubre no se pudo iniciar con el proceso de validación de firmas con motivo de la solicitud de un referéndum para aprobar o rechazar la permanencia de la directora Jessica Zapata Escalera quien asumió el cargo en enero de 2023.

La coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón informó que la validación de firmas se aplazó hasta la semana entrante. En la Escuela de Bachilleres hay una matrícula de alrededor de mil 500 estudiantes y para que se aplique el referéndum, como lo marca el Estatuto Universitario, debe solicitarlo la mayoría de quienes integran dicha institución educativa, mediante firmas.

Para la validación de firmas de la próxima semana, el Consejo Directivo debe hacer la convocatoria de la reunión con 48 horas de anticipación. Si en dado momento, las y los estudiantes que solicitan la destitución de Zapata Escalera tuvieran alguna inconformidad en la validación de las firmas, podrían solicitar a la Comisión de Honor y Justicia una revisión del resultado definitivo.

En redes sociales, una de las partes involucradas señaló que en la reunión del jueves no se había votado a favor de dicho referéndum y que se habían privilegiado acuerdos atendiendo las necesidades de las y los estudiantes. "Sí a una dirección de diálogo y entendimiento en un espacio seguro, sí a informar sin juzgar, sí a cerrar el acceso a gente extraña sin identificación a nuestra escuela porque entre todas y todos nos cuidamos, sí a respetar el derecho de libre desarrollo de la personalidad…".

Pero la parte contraria, comentó que el Consejo Directivo se había hecho "cómplice" de la directora.

"En un día triste para los universitarios porque el máximo órgano de la escuela, en vez de salvaguardar la integridad de los valientes alumnos, prefirieron dar largas y negar su derecho a los alumnos menores de edad, minimizando sus reclamos y queriendo revictimizar a los jóvenes pidiendo que vayan ante ellos a contar otra vez enfrente de su agresora, sus malas experiencias, cuando ella y sus autoridades no hicieron nada por detener sus abusos…".

Antecedente

¿Qué pasó en la PVC?

*Un grupo de alumnos y exalumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza marcharon el pasado 2 de octubre para protestar por supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones 'condicionadas', 'bullying', obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales.

*La directora Jessica Zapata dijo ese día que en la Escuela de Bachilleres no estaba pasando nada y que había desinformación. Aseguró que no tenía nada que esconder y que no renunciaría al cargo pues no tiene nada que esconder.