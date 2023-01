Conmemoraciones del 2023

Por más que neguemos las raíces, somos hijos del pasado. De ahí que la historia es una reflexión sobre el presente. Por lo mismo, nos reconocemos en la tradición, ya sea por los tiempos idos, o por la vida misma de nuestros padres y abuelos. En ese sentido, aniversarios y conmemoraciones, conforman un puente desde el presente con la historia. El 2023, trae consigo sucesos para la memoria y la antimemoria. Anotamos algunos.

110 aniversario de la triste célebre, Decena trágica. A lo largo de diez días, desde el nueve de febrero de 1913, se interrumpió de manera violentísima, el gobierno democrático de Francisco I. Madero. El golpe de estado fue liderado por Victoriano Huerta, quien recibió el apoyo general de la prensa, el embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, además de un círculo de porfiristas como los generales Manuel Mondragón, Félix Díaz (sobrino de Porfirio), Bernardo Reyes, entre otros. El asalto al poder no se conformó con quitar al gobernante electo por auténtico voto popular. Lo asesinaron. Así cayeron el presidente Madero, y su vicepresidente, José María Pino Suárez. El resto de la historia ya la conocemos. Adiós a la democracia a lo largo del siglo XX. Luego vino la instauración del régimen autoritario de partido único, 1929-2000. De ese tamaño fue el impacto de las balas.

En consecuencia, la revolución puede ser contada a través de famosos asesinatos. Uno tras otro, definió el rumbo nacional. Parral, 7:50 de la mañana. Francisco Villa, el legendario revolucionario, ya en retiro, conduce el Dodge que lo lleva al encuentro fatal. Durante meses un grupo compacto, con la anuencia del gobierno, planeó la ejecución. El diputado Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya encabezaron la emboscada, donde Villa y sus escoltas mueren acribillados el 20 de julio de 2023. Así, se cumple cien años del suceso que no borró la presencia de Villa, por el contrario, lo elevó a mito de la revolución. Me llama la atención que la comentocracia chilanga se empeña en reducir a Villa como vil asesino, pero los acontecimientos no son blanco y negro. A la historia hay que acercarnos sin prejuicios. Villa tuvo diversas facetas que reivindicaron luchas sociales. Su popularidad está vigente.

Visionaria y pionera del feminismo, Hermila Galindo pugnó por el voto de las mujeres, pero su propuesta fue ignorada por los hombres que hicieron la constitución en 1917, no obstante, su cercanía a Venustiano Carranza. A pesar de todo, aquellos hombres, no eran tan revolucionarios. Mucho tiempo después, esa demanda se materializó con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien promovió reformas para incluir por fin a la mujer. El 17 de octubre de 1953 se concretó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. De cara al 70 aniversario del voto de las mujeres, se refrenda al feminismo como el movimiento social más relevante del presente siglo. Quien no lo entienda, no entiende nada.

Hacemos un paréntesis. Tras la fusión de Telesistema mexicano y Televisión independiente de México, arrancó el 8 de enero de 1973, Televisión vía Satélite, SA, por su acrónimo, Televisa. Emilio Azcárraga Milmo condujo la fusión tras la muerte de su padre. Por entonces, el Tigre fue leal soldado del sistema político. Recién cumplen cincuenta años: sin comentarios.

Desde un mundo raro, recordamos el cincuenta aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, esa suerte de filósofo popular. El rey de la canción ranchera, falleció el 23 de noviembre de 1973, y sin embargo, cantamos Paloma querida: Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe, y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer…

Para leer todo el año y más, cerramos con el veinticinco aniversario luctuoso de Octavio Paz. Ensayista y poeta, dueño de una pluma crítica y elegante. No deja de sorprenderme la lucidez de sus textos. Ante el extravío, su pluma nos centra e indica el norte. Hace unos meses releí el Ogro filantrópico (1979), para tratar de entender mejor la confusión actual. Sobre la escritura de la historia, Paz escribió: "es rigor empírico y simpatía estética, piedad e ironía. Más que un saber es una sabiduría". Por lo demás, feliz año.

