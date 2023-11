Conmebol anuncia las sedes de los partidos de apertura y final de la Copa América 2024

La Conmebol anunció este lunes las sedes de los partidos de apertura y final del torneo de selecciones más emocionante y antiguo del mundo, la Copa América 2024. El torneo será realizado en Estados Unidos del jueves 20 de junio al domingo 14 de julio de 2024.

El partido inaugural, previsto para el jueves 20 de junio de 2024, será disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Un recinto de categoría mundial que tiene capacidad para más de 71.000 espectadores y que es famoso no solo por su tecnología de vanguardia y sus comodidades para los aficionados, sino también por albergar los mayores eventos del mundo, como el Super Bowl LIII, el College Football Playoff National Championship en 2018 y numerosos partidos internacionales de futbol, entre otros eventos.

El partido de la final se jugará el domingo 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, Florida. Este destino de entretenimiento global tiene capacidad para más de 65.300 aficionados y sirve de sede a los Miami Dolphins, Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, al torneo de tenis Miami Open y a los partidos de futbol universitario de la Universidad de Miami, Orange Blossom Classic y Orange Bowl.

Con un calendario repleto de eventos deportivos y de entretenimiento, como Jazz in the Gardens, conciertos y festivales, el Hard Rock Stadium también se ha convertido en sede destacada de acontecimientos internacionales como el Super Bowl LIV y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe recordar que la Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la CONMEBOL y 6 equipos invitados de la Concacaf. Este tradicional torneo es organizado por ambas confederaciones.

Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.

Los Cuartos de Final se jugarán del 16 al 21 de noviembre, y el ganador del marcador global de cada enfrentamiento se clasificará para la CONMEBOL Copa América 2024. Los otros dos participantes de la Concacaf serán confirmados después de un Play-In entre los perdedores de los cuartos de final. Este Play-In tendrá lugar en marzo de 2024.

En la 48ª edición de una de las competiciones más importantes del continente, esta será la segunda vez en la historia del torneo que albergará a 16 equipos - habiendo recibido el mismo número de equipos en su edición de 2016, también celebrada en los Estados Unidos.

Saldrán al campo equipos que han ganado 10 títulos de la Copa Mundial de la FIFA y las mayores estrellas del futbol mundial para disputar 32 partidos en esta edición del torneo en junio y julio de 2024.