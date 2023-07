Conductora de Torreón denuncia que la chocaron por querer ganarle el lugar en estacionamiento

A través de redes sociales, una conductora de la ciudad de Torreón denunció a otro que la chocó luego de que le peleara el lugar en un estacionamiento.

Los hechos se dieron la mañana del martes en el estacionamiento de las oficinas de Desarrollo Social, a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración UAdeC, donde la conductora y trabajadora de la dependencia, pretendía estacionarse en el lugar que tiene designado.

Sin embargo, frente a ella había otro conductor que no le permitía estacionarse. Al pitarle para que la dejara pasar, éste se echó en reversa pegándole en la fascia del carro.

Tal como se observa en los videos captados por cámaras de seguridad difundidos por la misma conductora, ésta se movió acercándose al otro carro y al emparejarse con él, éste se fue.

"Al pitarle dio reversa y me golpeó en la fascia, después de preguntarle si tenía seguro me hice para delante para no estorbar y se fue... Aunque no fue un golpe grave, que poca que no se puedan hacer responsables de sus errores", escribió la conductora