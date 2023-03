Con todo y muletas, Kevin Parker de Tame Impala se apodera del Palacio de los Deportes

Kevin Parker, líder de Tame Impala, preocupó a sus seguidores tras sufrir una fractura de cadera después de intentar correr un maratón, lo que puso en duda los conciertos que la banda tenía programados en México; sin embargo, la lesión no fue impedimento para que el australiano se apoderara del Palacio de los Deportes este fin de semana.

Aunque Kevin Parker se sometió a una intervención quirúrgica tras su fractura por estrés en la cadera, al líder del proyecto Tame Impala no le importaron los tornillos que le colocaron y salió a darlo todo en un enérgico show, con el que se reencontró con los mexicanos y saldó su deuda después de la cancelación de lo que sería otra noche en el Foro Sol junto a MGMT.

El líder de Tame Impala salió al escenario con dos bastones, pero dio continuidad a la gira "The Slow Rush", asegurando: "este es el día que estaba esperando, algo diferente para mí, obviamente... Es un show diferente porque mi cuerpo está un poco roto, pero mi espíritu no. Tal vez no pueda bailar como antes, pero espero no les importe".

Los miles de aficionados reunidos en el Domo de Cobro agradecieron imparablemente el entusiasmo de Kevin Parker y se entregaron por completo al show de Tame Impala, compartiendo momentos que se viralizaron en redes sociales, con algunas menciones incluso para la banda Blink 182, quien anunció la cancelación de las presentaciones en países como México, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil, debido a una lesión del dedo izquierdo de su baterista Travis Barker.