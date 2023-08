Comunicación no violenta para la resolución de conflictos

La comunicación es la base de todas las relaciones. Su elemento principal es el lenguaje; nos permite expresar lo que pensamos, sentimos y hacemos, favoreciendo la comprensión entre individuos y sociedades.

Actualmente hay poco más de siete mil idiomas diferentes en el mundo. Las escrituras sumerias son las más antiguas de la historia; datan aproximadamente del año cuatro mil antes de nuestra era y consistían en signos cuneiformes tallados en tablas de arcilla.

La importancia principal de la evolución del lenguaje es la transmisión del conocimiento, pero también la expresión de nuestras necesidades y afectos para comprenderlos y satisfacerlos. Las relaciones humanas pueden deteriorarse por una deficiente comunicación. No es lo que se dice, sino cómo se dice, lo que puede hacer que un conflicto crezca o se resuelva. Sin embargo, podemos conectar con los demás cuando hablamos y escuchamos desde una perspectiva bilateral, renunciando voluntariamente a la violencia para que la compasión surja naturalmente.

La comunicación violenta se origina cuando nuestro lenguaje es hiriente hacia nosotros mismos o hacia los demás. En ocasiones, cuando nos equivocamos, es común castigarnos a través de los pensamientos: nos descalificamos diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para algo, nos violentamos por falta de comprensión y tolerancia ante los errores que tenemos o que tienen los otros.

PROPONER SOLUCIONES

Marshall Rosenberg fue un psicólogo clínico estadounidense que desarrolló el modelo de comunicación no violenta (CNV), el cual resalta la importancia del lenguaje en los conflictos y promueve su resolución de una forma compasiva, respetuosa y solidaria. Su propuesta es hacer reflexionar sobre lo que sentimos y sienten los demás, y cómo lo comunicamos para desarrollar empatía entre las partes involucradas.

Crédito: Adobe Stock

Los conflictos surgen de una necesidad no satisfecha. Por ello, al estar receptivos, libres de juicios y etiquetas, se logra una mejor resolución.

La CNV ha probado ser efectiva al aplicarse en el establecimiento de programas de paz en zonas bélicas como Ruanda, Burundi, Nigeria, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, Medio Oriente, Serbia, Croacia e Irlanda. El propio Rosenberg participó como mediador en el desarrollo de esos tratados.

Con este modelo de comunicación pueden satisfacerse las necesidades propias sin pasar por alto las de la otra parte. Permite crear un espacio seguro donde observar y escuchar sin juzgar, libre de malinterpretaciones.

PASOS PARA LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

El primer paso de la CNV es la observación de los hechos. Al emitir juicios se corre el riesgo de caer en la violencia. No se trata de lo que se piensa o interpreta, sino de que ambas partes se posicionen como observadores neutrales para ver por qué el otro respondió del modo en que lo hizo, y desde dónde respondemos nosotros.

A esto le sigue expresar lo que se siente respecto a lo observado. Las sensaciones físicas o emocionales no se deben pasar por alto porque somos los únicos responsables de ellas.

Además, se relacionan directamente con nuestras necesidades; si no son satisfechas provocan sentimientos desagradables.

El tercer paso, precisamente, es la expresión de necesidades. Hay que comunicar de forma clara y asertiva cuáles de ellas no han sido satisfechas y, por lo tanto, se habían estado manifestando negativamente. Cuando se logra la comunicación no violenta, es decir, cuando existe certeza de que no habrá juicios, se siente la libertad de mostrar la vulnerabilidad a la que todos los seres humanos estamos expuestos. Entonces surge la comprensión, que es el puente hacia la resolución favorable del conflicto.

Crédito: Pexels/ Karolina Grabowska

Por último, queda decir con un lenguaje positivo cuáles son las peticiones personales que se harán a la otra persona, tomando en cuenta que no se trata de exigencias ni demandas. Es importante hacer acuerdos y compromisos para mejorar o enriquecer nuestra vida, por lo que las solicitudes deben ser viables y hay que externarlas de clara y concretamente para facilitar su cumplimiento.

Por ejemplo, cuando en una relación de pareja la mujer está molesta porque su esposo llegó tarde por ella para ir a un compromiso que habían planeado anteriormente, puede reclamar su disgusto por la impuntualidad y darle vida al conflicto, o puede expresar asertivamente cómo se siente ante el retraso y escuchar el motivo de lo que pudo haber sucedido, decidiendo a qué acuerdos llegar tras este evento.

BENEFICIOS

Podemos aprender una nueva manera de comunicarnos y darnos la oportunidad de mejorar y enriquecer nuestras relaciones personales, hablando y escuchando desde un estado de compasión. Esto nos permitirá conectar con nosotros mismos y con el otro de una forma asertiva y coherente.

La CNV permite desarrollar la empatía al responder con comprensión ante los conflictos. Abre una puerta a la compasión por la historia y experiencia de vida de los demás, libre de juicios acerca de cómo aprendieron a reaccionar ante experiencias pasadas.

Su enfoque está situado en las soluciones y aprendizajes en lugar de la solución en sí. Por ello permite a los involucrados expresar límites y necesidades y, a su vez, escuchar los límites y necesidades de los demás sin violencia. De este modo, cada quien se responsabiliza de los sentimientos que experimenta.

La comunicación no violenta nos invita a reaprender, ser respetuosos y compasivos, y tratar bien a los demás. Lo podemos observar en términos de luz y oscuridad. ¿Al hablar y al escuchar emitimos luz o generamos oscuridad? Qué gran oportunidad comunicarnos positivamente y regalar más luz al mundo con nuestros pensamientos, emociones y acciones.