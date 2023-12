Comportamiento de Domelipa con Nicola Porcella causa polémica en redes

El comportamiento de Domelipa durante una batalla de Tik Tok con Nicola Porcella está generando polémica en las redes sociales.

Hace unos días, Domelipa retó a Nicola en estos populares duelos de la mencionada plataforma, y al ir perdiendo, ella hizo referencia a las fans de Porcella de una forma que provocó una evidente molestia en el peruano.

"Tomemos en cuenta que a Nicola lo sigue más gente grande y la gente grande tiene más dinero", pronuncia Domelipa mientras una de las personas que la acompañaba las llama "viejas".

Ante esto, Nicola se mostró serio y defendió que su grupo de fans es de todas las edades, al mismo tiempo que en los comentarios los seguidores de Pocella le reprochaban a Domelipa sus palabras.

"Vayan a terapia", dijo uno de los amigos de 'Dome' en la batalla que Nicola Porcella terminó ganando por una gran diferencia pese a que ella tiene mayor número de seguidores que el peruano en sus redes sociales.

Domelipa 71.4 millones de seguidores, mientras que Nicola Porcella tiene 2.8 millones.

"Lo voy a dejar de seguir, me cayó mal a partir de hoy. Pero qué pasó, te recuerdo que saliste de un reality (...) el día que yo me lo proponga me la p... todos, pero como tengo muchas cosas que hacer ahorita", remató Domelipa después de que Nicola cortara la batalla de Tik Tok.

Recordamos que, Nicola Porcella conquistó al público mexicano después de su participación en el reality de La Casa de los Famosos México primera temporada, donde el apoyo de sus fans se hizo presente en múltiples ocasiones, enviándole serenatas, fuegos artificiales y rosas, como muestra del cariño que le tienen al próximo protagonista de la telenovela Amor sin receta, producida por Juan Osorio para Televisa.