Laguneras comparten su victoria contra el cáncer

Entre aplausos salieron el pasado jueves María Verónica y María Irma, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón, luego de terminar su ciclo de radioterapias como parte de su lucha contra el cáncer de mama. Las mujeres se conocieron en la clínica y cultivaron amistad; abandonaron el hospital sujetadas del brazo y con una gran sonrisa. Además de atravesar por una experiencia similar, comparten la fe en Dios, la fuerza y las ganas de salir adelante. Agradecieron a sus familias y dijeron que fue muy valioso el apoyo de los médicos y todo el personal de salud que las acompañó en este difícil proceso.

María Verónica Loera, es originaria de Lerdo, Durango, y tiene 55 años. Dijo que en julio del año pasado se detectó una bolita en el seno derecho. Al poco tiempo, le diagnosticaron cáncer de mama en fase tres. Sus médicos le dijeron que era un proceso de paciencia, de fe y de mucha actitud. "Me sometieron primero a biopsias, después vino la cirugía (mastectomía), luego las quimios y finalmente las radios. Yo andaba sola cuando recibí la noticia de que tenía cáncer, no hallaba qué hacer, no hallaba a quién hablarle, pero con el amor de mis hijos, de toda la gente que me quiere y el sentirme muy amada por mi padre Dios, aquí estoy, echándole muchas ganas porque se puede. Hoy recibí mi última radioterapia, de 25 y pues salgo feliz y confiando en Dios de que muy pronto voy a ser declarada sana", expresó entre lágrimas.

María Verónica, dice que siente paz, felicidad y tranquilidad pues ya pasó la etapa más dura, de las quimios y radioterapias. "Dios nos está dando una oportunidad diariamente, hay que vivir un día a la vez". Comentó que lo primero que haría llegando a casa, sería preparar una rica comida para recibir a sus hijos Édgar y Franco y a su nieta Sofía "y darles la noticia de que estoy feliz".

De trato afable, María Irma, de 53 años de edad, cuenta que el 10 de noviembre del año pasado fue diagnosticada con cáncer de mama. En abril de este año le realizaron una mastectomía para extirpar uno de sus senos por completo. Luego vinieron las quimioterapias y posteriormente las 25 radioterapias para destruir las células cancerosas. María Irma es originaria del ejido La Paz, de Torreón, Coahuila y con gran emoción, dijo que está muy agradecida con Dios y con el personal de salud pues desde un inicio, se portaron muy bien.

"Decirle a quienes están atravesando por esos momentos difíciles que le echen ganas, Dios es grande y nos va a ayudar, y a quienes están sanos que se cuiden y que se alimenten bien. Las mujeres que se autoexploren, porque un diagnóstico temprano hace la diferencia entre la vida y la muerte".

Ahora que el plan de tratamiento de radiación concluyó, María Verónica y María Irma tendrán citas de seguimiento con el médico radiólogo. El equipo médico deberá supervisar su recuperación y estar atento a cualquier efecto secundario.