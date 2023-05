¿Cómo sigue? Alejandro Sanz reaparece tras lanzar preocupante mensaje sobre su salud mental

Alejandro Sanz tiene a sus fans con el corazón partido desde que el pasado 26 de mayo posteó en sus redes un mensaje depresivo que alertó a sus millones de seguidores en el mundo, y tras recibir múltiples muestras de apoyo y amor, el cantante de 54 años reaccionó y reapareció en redes tranquilizando, al menos un poco, a sus seguidores.

Las palabras que alarmaron a sus seguidores y colegas fue una confesión del estado anímico del artista, quien escribió que no se sentía nada bien, incluso, expresó que estaba triste y cansado y que a veces no quería ni estar

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

Sus palabras alertaron a sus millones de seguidores en el mundo, quienes no dudaron en animarlo y aconsejarlo para que se sintiera mejor, recordándole en todo momento que contaba con el amor de una familia y de sus incondicionales fans.

Su colega Paty Cantú le escribió un emotivo mensaje en el que compartió que ella también se ha sentido así, sin embargo le recordó que todo pasa, y que él, siendo la persona buena que es, merecía sentirse pleno y feliz.

"En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos y personas a las que les has cambiado la vida alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces sentirte y estar".

Alejandro Sanz reaparece en redes

La confesión que Alejandro Sanz hizo sobre su mal momento anímico preocupó a colegas y fans, quienes no han dejado de animarlo en redes sociales, por lo que el artista reapareció para agradecer esas muestras de amor que significan mucho en este momento; aseguró que no suspenderá la gira, y que no es una buena idea encerrarse, sino vivir un día a la vez.

"Estos días he recibido muchos cariños por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

Alejandro Sanz tiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés, estuvo casado 12 años con Raquel Perera, quien fuera su asistente personal durante más de una década y con quien tiene dos hijos: Dylan y Alma.

Retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de "Sanz en vivo", y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

En una reciente publicación en Instagram, enlistó las cosas importantes en su vida:

Las cosas que no os he dicho de una gira pasada y futura:

1. Sois los dueños de todos mis escenarios.

2. A veces tengo vértigo.

3. Mi banda es mi familia.

4. Mis manos antes de un concierto.

5. Mis manos después de un concierto.

6. Yo también os quiero y mucho.

7. Me fascina el primer rayo de sol del día.

8. Y el último también.

9. Hay fuegos que no se apagan.

10. España…ya estoy pensando en ti. (Abrimos repertorio).