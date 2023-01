¿Cómo puedo ocultar un contacto de WhatsApp sin eliminarlo o bloquearlo?

Las recientes actualizaciones de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ofrecen funciones que hacen más sencilla la interacción del usuario con los servicios ofrecidos. Una de las nuevas opciones nos permite ocultar un número en la plataforma sin necesidad de eliminar o bloquear el contacto.

¿Quieres saber cómo? No te compliques, y lee a continuación los sencillos pasos a seguir.

Siendo de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, pues en la tienda virtual de Google Play tiene más de 5 mil millones de descargas, WhatsApp es una plataforma donde, entre otras funciones, es posible mandar mensajes tanto de voz como de texto. Pero con el paso del tiempo estas utilidades se han expandido y perfeccionado conforme las nuevas versiones son lanzadas, en beneficio de la interacción y la privacidad de las personas.

Una novedad que se trabajó en la más reciente beta, y hace más sencilla una cuestión específica que antes era más complicada realizar, es la de transferir los chats de un celular a otro con solo escanear un código QR, acción parecida a cuando se solicita el acceso a la aplicación en la versión de escritorio. Se espera que esta nueva función esté disponible para toda la comunidad muy pronto de manera oficial.

Pero mientras eso sucede vamos a darte un truco que ya puedes probar pues, aunque existan alternativas como eliminar o bloquear un contacto, hay una solución más sencilla si es que deseas que el número de una persona ya no aparezca en la lista de WhatsApp, sin borrarlo del registro de tu celular.

¿Cómo ocultar un contacto indeseado en WhatsApp sin borrarlo o bloquearlo?

Sea cual sea la razón para ocultar un contacto en la app, este paso se puede lograr sin necesidad de descargar alguna herramienta externa, pues es algo que con una sencilla instrucción se realiza desde la aplicación de contactos del mismo celular. De esta manera se mantendrá a la persona en el registro del teléfono, pero no aparecerá en la lista de WhatsApp.

Realizar este proceso es simple, pues como se mencionó, solo se necesita entrar a la agenda de contactos que tiene por defecto el celular y editar el número que no se quiera ver en WhatsApp. Los pasos a realizar son los siguientes:

- Abre la aplicación de Contactos del celular, todos los smartphones lo tienen preinstalado, y por lo general su símbolo es un teléfono.

- Busca el número de la persona que deseas ocultar en WhatsApp y presiona su contacto para editar sus datos.

- En la parte donde está el número de teléfono realizar la siguiente modificación: borrar el prefijo 52, para dejar el "+" y el número registrado. Por ejemplo, si está registrado como +5255cccccccc debe de quedar como +55cccccccc.

- Es muy importante que quede el símbolo de más junto al contacto, en caso de que no sea así, solo se debe agregar y quedar como +55cccccccc

Con este sencillo cambio WhatsApp no reconocerá el número por no tener ese prefijo registrado en el contacto, por lo que seguirá guardado en el teléfono, pero no aparecerá en la lista de contactos de la aplicación. Si deseas volver a mandar mensajes o llamar a esa persona desde la app de mensajería lo único que se deberás hacer es volver a colocar el prefijo a como estaba originalmente.