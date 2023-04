Cómo los casinos online garantizan que sus juegos sean justos y transparentes

La adopción de tecnologías emergentes por parte de la industria del iGaming ha permitido desmitificar las conspiraciones injustificadas creadas por algunos usuarios escépticos. En efecto, los casinos y casas de apuestas de buena reputación mejoran constantemente sus plataformas a fin de que estas sean lo más transparentes y proporcionen resultados totalmente aleatorios, independientemente de las jugadas que se hayan realizado previamente.

Los juegos en streaming, los cuales están en tendencia, además de proporcionar una mejor experiencia de jugabilidad, ayudan en cierto modo a mejorar la confiabilidad. Un ejemplo de ello podemos visualizarlo en el siguiente vídeo en donde se resume de una buena manera, como funcionan las mesas y ruletas en vivo.

¿Cómo se puede confiar en una representación animada que no está condicionada a las leyes de la física? Esta es una de las dudas más frecuentes y comunes, sobre todo en los nuevos jugadores. Ciertamente, en algunas plataformas (sobre todo las que operan sin licencia), las posibilidades de encontrarse con juegos que hayan sido modificados para qué la casa siempre gane son muy altas. Entonces, ¿Cómo se podría saber si un casino proporciona juegos aleatorios y justos?, ¿Cómo confiar en los resultados que dan? Analicemos algunas de las tecnologías que se emplean en estas plataformas de apuestas online.

Tecnologías que permiten brindar juegos justos y transparentes

Generadores de números aleatorios (RNG)

Una de las tecnologías claves que permiten ofrecer juegos totalmente equitativos y justos es el software de generación de números aleatorios. Se trata de una compleja solución la cual básicamente genera cadenas de números al azar y se selecciona un número nuevo cada vez que se ejecuta el juego. De esta manera resulta prácticamente imposible vaticinar qué resultado se va a generar en el juego.

Con el innovador sistema RNG los resultados son tan aleatorios que las posibilidades de ganar o perder son las mismas. De hecho, la aleatoriedad de esta solución supera a los resultados de los casinos físicos, ya que en estos últimos, hay interacción humana y muchas veces es posible predecir resultados dependiendo de cómo el crupier efectúa la jugada: modo en que revuelve y reparte las cartas, como lance la pelota a la ruleta, el estilo de lanzamiento de dados, etc.

Porcentaje de retorno al jugador (RTP)

Este algoritmo encontrado sobre todo en las tragamonedas y las ruletas garantiza el retorno de un porcentaje determinado del dinero que haya apostado el jugador. Este sistema sería la contraparte de la llamada “ventaja de la casa” y permite que el jugador pueda mantener ese retorno por un largo tiempo. Esto resulta útil, sobre todo en los períodos de mala racha.

Para entender mejor el funcionamiento del RTP supongamos que una máquina tragamonedas tenga un retorno del 96 %. Esto significa que por cada $100 jugados, se espera que el juego pague $96. No obstante, es importante recalcar que este algoritmo se basa en una gran cantidad de rondas o giros aleatorios. Por ende, no siempre el jugador obtendrá el retorno de dicho porcentaje e imposibilita también que se sepa cuándo ocurrirá esta devolución.

Juegos en Blockchain

El empleo de la tecnología Blockchain no solo se limita al campo de la seguridad, sino también se está aplicando ampliamente en los catálogos de juegos. Al emplear la Blockchain, todos los procedimientos que efectúa un juego se registran en una especie de libro público. Así, los jugadores si tienen sospechas de que el juego estaba manipulado, simplemente pueden indagar en este “libro público”.

Esta tecnología permite detectar si los juegos fueron modificados a fin de beneficiar a la casa, así como también, si algún jugador hizo uso de los conocidos “hacks” para alterar el juego y beneficiarse del mismo. Por lo tanto, el uso de la Blockchain en los juegos de casinos garantiza que estos se ejecuten de manera transparente y por ende, todos los jugadores tienen las mismas posibilidades de ganar.

Juegos más justos y seguros con la IA

(CORTESÍA)

El empleo de la inteligencia artificial en los juegos permite detectar comportamientos sospechosos y actuar oportunamente en consecuencia. Esto no solo abarca a los jugadores que gustan de utilizar trucos para alterar el juego y beneficiarse, sino también, a posibles estafadores que se aprovechan de los jugadores sin experiencia.

Otra de las situaciones donde se está empleando la IA es en la detección temprana de jugadores potenciales a desarrollar problemas en el juego con el fin de tomar medidas oportunas. Es importante reseñar que, al contrario de lo que muchas personas creen, a estas plataformas de entretenimiento no les conviene tener jugadores con problemas de juego, ya que estos al perseguir las apuestas que perdieron, gastan rápidamente todos sus fondos y no podrán continuar jugando hasta tanto no tengan nuevamente dinero.

¿Cómo se realizan las evaluaciones a fin de determinar si estas tecnologías están empleadas correctamente?

La implementación de los algoritmos de RNG y RTP deben ser verificados previamente por terceras partes a fin de garantizar de que, efectivamente, los resultados serán justos. Tanto empresas privadas como organismos públicos prueban millones de veces estos juegos y luego comparan los resultados con un RTP teórico. Si las cifras coinciden, el juego se califica como justo y transparente y se da el visto bueno para que sea ofrecido en los casinos digitales.

Un aspecto importante a destacar en este punto es que las pruebas realizadas por parte de los organismos públicos se realizan mucho antes de que el juego arribe al mercado de consumo. Con ello se garantiza que el juego sea completamente imparcial.

En cuanto a las empresas de verificación privadas, estas pruebas son realizadas principalmente por la holandesa NMi, el consorcio Software Quality Systems Group y la británica eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance

Beneficios que proporcionan los juegos transparentes

Los juegos de casino experimentan un auténtico “boom” gracias a estas innovaciones tecnológicas. Implementar juegos justos trae ventajas tanto al jugador como al operador.

Los jugadores pueden verificar si el juego se ejecutó de manera justa o si alguien aplicó trucos para alterar los resultados del juego, gracias a la tecnología Blockchain.

Los operadores evitan auditorías extras y por ende gastos adicionales.