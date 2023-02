Así puedes ganar dinero haciendo ejercicio con 'Move to Earn'

El lanzamiento de "Move to Earn" ha causado furor entre los usuarios. Luego del éxito que tuvieron plataformas como "Gamifi" y "Axe Infinity", esta aplicación logró sumar seguidores. La misma combina juego con finanzas y además premia a quienes lleven una vida saludable con criptomonedas.

La recompensa llega luego de realizar actividad física. Puede ser caminar, correr y cualquier tipo de entrenamiento que implique movimiento. De esta manera, "Move to Earn" ofrece una alternativa saludable para quienes comienzan a incursionar en el mundo de las cripto mientras disfrutan de un videojuego. Para poder lograrlo la app combina 3 tecnologías."Move to Earn" utiliza Blockchain que es el soporte que permite su funcionamiento. También hace uso de tokens no fungibles (NFT) que son los personajes que pueden tanto comprarse como venderse desde la aplicación. Por último, tiene un sistema de GPS incorporado que es el que se encarga de informar el movimiento que realiza el usuario.

La combinación de estas 3 tecnologías es la que le permite a "Move to Earn" almacenar la información y recompensar a los jugadores. Para obtener las criptomonedas se deben ir pasando una serie de pruebas que les va lanzando la aplicación. Para poder usarla una vez que se descarga hay que tener en cuenta algunos detalles.

El primero es que para que "Move to Earn" pueda premiarte deberás contar en tu dispositivo con una billetera sin custodia. La misma debe tener compatibilidad con el soporte Web3. Asimismo, es imprescindible realizar una inversión en NFT que se debe mantener en el tiempo. De esta manera, las cripto podrán acreditarse una vez que vayas pasando los desafíos.

Hay ciertos usuarios de "Move to Earn" que tienen su propio Marketplace en donde puede canjear premios por productos. Además, pueden convertir las criptomonedas en "billetes" pero para ello es necesario utilizar exchanges como Binance.