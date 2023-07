Cómo limpiar las bocinas del celular

Por el constante uso que le damos a los celulares, muchas veces los equipos entran en contacto con superficies llenas de polvo que no están aseadas y sin darnos cuenta, toda esa suciedad se va acumulando en las ranuras de nuestro smartphone, principalmente en las bocinas.

Al principio es imperceptible a la vista y los espacios son tan diminutos que antes de ver la suciedad, notarás el bajo rendimiento en la calidad del audio en tus llamadas, al escuchar música directamente del celular y hasta cuando grabas algún video.

Así que es un buen momento para recordar que los altavoces de tu celular también requieren un mantenimiento para no bajar la calidad de varias de las funciones de tu equipo y te diremos cómo puedes limpiar las bocinas de tu celular de forma correcta.

En el amplio mundo del internet podrás encontrar bastantes tips para retirar el polvo de las bocinas de tu celular, las cuales van desde apps con diferentes vibraciones y sonidos para que tu smartphone haga una autolimpieza, hasta introducir palillos para retirar de los bordes toda la suciedad acumulada poniendo en riesgo la malla protectora de los altavoces.

Para limpiar de forma correcta las bocinas de tu celular solo hay dos herramientas que podemos recomendar, las cuales no dañarán tu equipo.

AIRE COMPRIMIDO

Guardando la distancia correcta, podrás limpiar fácilmente los altavoces de tu celular sin dañar la malla protectora, además de no apretar tan fuerte la botella para que no salga gran cantidad de producto.

Recuerda que los orificios de las bocinas son diminutos y no requieren toda la potencia de los empaques de aire.

GOMA DE LIMPIEZA

Otro de los múltiples usos de este tipo de gomas que se hicieron virales para limpiar la superficie del teclado, incluye retirar el polvo de los orificios de las bocinas de tu smartphone.

Si la suciedad ya está demasiado adherida, puedes ayudarte de un cepillo de cerdas suaves para darle una leve pasada y después colocar la goma para quitar con mayor facilidad toda la suciedad.

HACK VIRAL

Un hack viral que puedes emplear es con ayuda de cinta adhesiva y una puntilla. Al igual que con la goma para quitar polvo, puedes pasar un cepillo de cerdas suaves para utilizar menos la puntilla.

Este truco viral consiste en colocar un pedazo de cinta sobre las bocinas y con ayuda de la puntilla marcar cada hueco para que el polvo se adhiera a la cinta. Debes tener mucho cuidado en no traspasar la cinta y dañar la malla, además la cinta adhesiva no se debe pegar por completo en otras partes de tu teléfono para no estropear la pintura.